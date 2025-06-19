Своєчасне ТО і заміна оливи – не панецея: чому мотори «ідеальних» водіїв живуть не довго

Більшість водіїв переконані, що для злагодженої роботи двигуна протягом багатьох років потрібно лише не перенавантажувати його, вчасно міняти мастило та проходити техобслуговування. Однак часом власник автівки поводиться зі своїм двигуном більш ніж обережно, але він все одно вже за кілька років експлуатації починає повільно «вмирати». Можливо спокій – це зовсім не те, що потрібно вашому двигуну.

Неочевидна шкода здоров’ю вашого двигуна

Звісно ж, відмовлятися від базових правил догляду за двигуном – зась. Моторне мастило повинно бути якісним та мати допуск від виробника. Та й техоглядом і заміною фільтрів нехтувати не варто. А от щодо постійно їздити на низьких оборотах можна посперечатись.

Експерти стверджують, що постійна розмірена їзда у режимі міста може мати для вашого двигуна погані наслідки. Адже під час руху на низьких оборотах температура у камерах згорання не піднімається до необхідного рівня. Таким чином пальне не встигає повністю згоріти, що з часом призводить до утворення нагару на поршнях, клапанах та свічках.

Далі – ще гірше: значне зниження компресії, підвищена витрата моторного мастила та нерівна робота двигуна в цілому. Фінальним акордом цієї історії стане капітальний ремонт, якого буде вже не уникнути.

Не знущання над двигуном, а профілактика

Ви точно не чекали такого почути, але часом двигун треба змусити трохи попрацювати у «жорсткому» режимі. Ідеться про їзду на 4000-6000 оборотах, при яких камера згорання прогріється до такої температури, що паливо згоратиме повністю. Разом із паливом згорять й усі відкладення, а циліндро-поршнева група повністю очиститься.

Ефект такого «прогріву» – вражаючий. Двигуни, які час від часу змушують працювати на високих оборотах, характеризуються значно кращим станом компресії, а також свічок запалювання. Ба більше, у них навіть вихлоп чистіший. Тож, подекуди розганяючи двигун до 4000-6000 оборотів хоча б на 3-5 хвилин, ви робите йому неоціненну послугу, значно продовжуєте життя та відтягуєте момент капітального ремонту.