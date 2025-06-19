Своевременное ТО и замена масла – не панецея: почему моторы «идеальных» водителей живут не долго

Большинство водителей убеждены, что для слаженной работы двигателя в течение многих лет нужно только не перегружать его, своевременно менять масло и проходить техобслуживание. Однако иногда владелец автомобиля обращается со своим двигателем более чем осторожно, но он все равно уже через несколько лет эксплуатации начинает медленно «умирать». Возможно покой – это совсем не то, что нужно вашему двигателю.

Неочевидный вред здоровью вашего двигателя

Конечно же, отказываться от базовых правил ухода за двигателем – нельзя. Моторное масло должно быть качественным и иметь допуск от производителя. Да и техосмотром и заменой фильтров пренебрегать не стоит. А вот относительно постоянной езды на низких оборотах можно поспорить.

Эксперты утверждают, что постоянная размеренная езда в режиме города может иметь для вашего двигателя плохие последствия. Ведь при движении на низких оборотах температура в камерах сгорания не поднимается до необходимого уровня. Таким образом, горючее не успевает полностью сгореть, что со временем приводит к образованию нагара на поршнях, клапанах и свечах.

Дальше – еще хуже: значительное снижение компрессии, повышенный расход моторного масла и неровная работа двигателя в целом. Финальным аккордом этой истории станет капитальный ремонт, которого уже не избежать.

Не издевательство над двигателем, а профилактика

Вы точно не ожидали такого услышать, но иногда двигатель нужно заставить немного поработать в жестком режиме. Речь идет о езде на 4000-6000 оборотах, при которых камера сгорания прогреется до такой температуры, что горючее будет сгорать полностью. Вместе с топливом сгорят все отложения, а цилиндро-поршневая группа полностью очистится.

Эффект такого «прогрева» – впечатляющий. Двигатели, которые иногда заставляют работать на высоких оборотах, характеризуются значительно лучшим состоянием компрессии, а также свечей зажигания. Более того, у них даже выхлоп более чистый. Поэтому, разгоняя двигатель до 4000-6000 оборотов хотя бы на 3-5 минут, вы оказываете ему неоценимую услугу, значительно продлеваете жизнь и оттягиваете момент капитального ремонта.