Деяким українцям спишуть борги: хто може потрапити у цей перелік

Після початку повномасштабного вторгнення фінансове навантаження на українських підприємців суттєво зросло. Багато з них опинилися в ситуації, коли сплачувати податки стало складно або й неможливо. У результаті стрімке зростання кількості ФОПів із податковими боргами.

За словами народної депутатки Ніни Южаніної, яка є членом парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, станом на травень 2025 року понад 1,29 мільйона фізичних осіб-підприємців заборгували державі більше 13 мільярдів гривень.

«За останні три роки кількість ФОПів із податковим боргом збільшилась з 670 тис. у лютому 2022 до 1,29 млн станом на початок травня 2025», — повідомила Южаніна.

Вона пояснює, що головною причиною зростання кількості боржників стала мобілізація. Після вторгнення РФ багато підприємців змушені були залишити бізнес, адже пішли на фронт або були призвані на військову службу. Як наслідок, у березні 2022 року кількість боржників зросла на 213 тисяч, або 31% — тобто в 1,6 раза.

Проте для частини підприємців з’явилася надія на списання заборгованості.

Що зміниться для ФОПів, які служать у ЗСУ?

Податковий комітет Верховної Ради вже підтримав законопроєкт, що передбачає механізм списання податкових боргів для мобілізованих ФОПів і тих, хто уклав контракт на проходження військової служби.

«Використовуючи дані Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, податковою не будуть нараховуватись, а нараховані будуть анульовані, суми авансових внесків, штрафів та пені з єдиного податку, військового збору та ЄСВ за весь час військової служби», — наголосила Южаніна.

Таким чином, мобілізовані підприємці зможуть уникнути накопичення нових боргів, а також позбутися вже нарахованих штрафних санкцій. Це стане суттєвою підтримкою для тих, хто змушений був тимчасово припинити підприємницьку діяльність через участь у захисті країни.

Варто зазначити, що механізм анулювання боргів стосуватиметься лише періоду військової служби. Тобто, підприємцям не спишуть борги, що утворились до мобілізації або після звільнення зі служби.