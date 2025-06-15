Куди інвестувати під час війни: українцям розповіли, в якій валюті краще тримати заощадження

Попри зростання інтересу українців до євро, фінансові аналітики застерігають від односторонніх ставок на цю валюту. Експерти рекомендують диверсифікувати грошові заощадження між гривнею, доларом та євро, а також розглянути інші активи. Це дозволить мінімізувати ризики в умовах нестабільної світової та геополітичної ситуації.

Диверсифікація – ключ до збереження заощаджень: поради фінансового аналітика

Фінансовий аналітик Олексій Козирев зазначає, що “свіжа фінансова статистика” фіксує підвищення інтересу українців до євро. Однак інвестувати всі кошти саме в європейську валюту ризиковано з кількох причин:

Економічна нестабільність ЄС. Економіка Євросоюзу “залишається на межі рецесії та стагнації”.

Нерівність всередині ЄС. Посилюється економічна нерівність між країнами-членами Євросоюзу.

Відсутність “локомотивів”. “Локомотиви” економіки Європи – Німеччина та Франція – не можуть витягувати показники всього блоку.

Залежність від енергоносіїв: Зберігається серйозна залежність ЄС від цін на енергоносії.

Конкурентоспроможність. Сильне зміцнення євро щодо долара та інших основних світових валют “не влаштує ні сам ЄЦБ, ані європейських виробників”, оскільки це знижує конкурентоспроможність європейських товарів.

У зв’язку з цим, фінансист рекомендує на період до кінця липня-початку серпня диверсифікувати грошові заощадження в різні валюти та активи. Він також підкреслює необхідність щомісячного перегляду пропорцій інвестицій та внесення коректив залежно від поточної ситуації, зважаючи на “напружену геополітичну і військову обстановку у світі”.

Оптимальна структура інвестицій за порадами Олексія Козирева:

Оптимально тримати в валюти 30% заощаджень. При цьому. 50% варто вкласти в гривневі інструменти з фіксованою дохідністю: депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), облігації найвідоміших українських емітентів.Решта – в іноземну валюту: до 50% у долар, до 40% у євро та до 10% у швейцарський франк.

Нерухомість та земля. 40% заощаджень. З цієї суми 80% аналітик радить тримати саме в житловій нерухомості, а 20% – у землі або комерційній нерухомості.

Фондовий ринок. 20% заощаджень.

Золото або срібло. 5-7% заощаджень.

Криптовалюти. До 3-5% заощаджень, за бажанням та з апетитом до ризику. Якщо бажання ризикувати немає, цю частину коштів краще додатково вкласти в золото як актив-притулок.

Варто зазначити, що українці останнім часом різко наростили скуповування безготівкової іноземної валюти, насамперед доларів та євро. За попередній тиждень (2-8 червня) кількість таких операцій зросла вдвічі – з 10 млн до 20 млн доларів на день (в еквіваленті).