Куди інвестувати під час війни: українцям розповіли, в якій валюті краще тримати заощадження
Попри зростання інтересу українців до євро, фінансові аналітики застерігають від односторонніх ставок на цю валюту. Експерти рекомендують диверсифікувати грошові заощадження між гривнею, доларом та євро, а також розглянути інші активи. Це дозволить мінімізувати ризики в умовах нестабільної світової та геополітичної ситуації.
Диверсифікація – ключ до збереження заощаджень: поради фінансового аналітика
Фінансовий аналітик Олексій Козирев зазначає, що “свіжа фінансова статистика” фіксує підвищення інтересу українців до євро. Однак інвестувати всі кошти саме в європейську валюту ризиковано з кількох причин:
- Економічна нестабільність ЄС. Економіка Євросоюзу “залишається на межі рецесії та стагнації”.
- Нерівність всередині ЄС. Посилюється економічна нерівність між країнами-членами Євросоюзу.
- Відсутність “локомотивів”. “Локомотиви” економіки Європи – Німеччина та Франція – не можуть витягувати показники всього блоку.
- Залежність від енергоносіїв: Зберігається серйозна залежність ЄС від цін на енергоносії.
- Конкурентоспроможність. Сильне зміцнення євро щодо долара та інших основних світових валют “не влаштує ні сам ЄЦБ, ані європейських виробників”, оскільки це знижує конкурентоспроможність європейських товарів.
У зв’язку з цим, фінансист рекомендує на період до кінця липня-початку серпня диверсифікувати грошові заощадження в різні валюти та активи. Він також підкреслює необхідність щомісячного перегляду пропорцій інвестицій та внесення коректив залежно від поточної ситуації, зважаючи на “напружену геополітичну і військову обстановку у світі”.
Оптимальна структура інвестицій за порадами Олексія Козирева:
Оптимально тримати в валюти 30% заощаджень. При цьому. 50% варто вкласти в гривневі інструменти з фіксованою дохідністю: депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), облігації найвідоміших українських емітентів.Решта – в іноземну валюту: до 50% у долар, до 40% у євро та до 10% у швейцарський франк.
- Нерухомість та земля. 40% заощаджень. З цієї суми 80% аналітик радить тримати саме в житловій нерухомості, а 20% – у землі або комерційній нерухомості.
- Фондовий ринок. 20% заощаджень.
- Золото або срібло. 5-7% заощаджень.
- Криптовалюти. До 3-5% заощаджень, за бажанням та з апетитом до ризику. Якщо бажання ризикувати немає, цю частину коштів краще додатково вкласти в золото як актив-притулок.
Варто зазначити, що українці останнім часом різко наростили скуповування безготівкової іноземної валюти, насамперед доларів та євро. За попередній тиждень (2-8 червня) кількість таких операцій зросла вдвічі – з 10 млн до 20 млн доларів на день (в еквіваленті).