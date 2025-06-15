НБУ назвал гривневые купюры, которые скорее всего у вас фальшивые: проверьте кошелек

В Украине возросло количество фальшивых гривен. По итогам 2024 года на 1 миллион настоящих купюр приходилось уже около 5,1 поддельных, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 2,1 фальшивки. Национальный банк Украины (НБУ) сообщает, что чаще всего мошенники подделывали преимущественно купюры старого образца – выпущенные до 2015 года.

Какие банкноты под угрозой и как их распознать

НБУ отмечает, что умеренный рост уровня подделки банкнот гривны в 2024 году произошел из-за увеличения активности злоумышленников. Это объясняется их адаптацией к реалиям военного положения и желанием проверить эффективность банковской и правоохранительной систем в противодействии таким случаям. Однако, ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны.

Наиболее опасные купюры:

500 гривен: На них приходится 78% от общего количества изъятых подделок.

200 гривен: Подделываются в 18% случаев.

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 гривен: Вместе составляют лишь 4% от общего количества подделок.

Как распознать фальшивые гривны: советы НБУ

Проверьте банкнотную бумагу – она должна быть плотной, не похожей на обычную бумагу. Почувствуйте рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати.

Разместите купюру против света. Должно быть видно изображение, повторяющее портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, а также цифровое обозначение номинала или графический знак гривны. Проверьте изображение цифрового обозначения номинала, выполненное с лицевой и оборотной сторон. При рассмотрении банкноты против света оно должно приобретать целостный вид без разрывов и смещений.

Обратите внимание на полностью погруженную в толщу бумаги защитную ленту. С помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света на ней можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображение номинала, надпись «ГРН» и изображение трезубца.

Будьте бдительными и внимательными при расчетах наличными, чтобы обезопасить себя от мошенников!