НБУ назвав гривневі купюри, які, швидше за все, у вас фальшиві: перевірте гаманець

В Україні зросла кількість фальшивих гривень. За підсумками 2024 року на 1 мільйон справжніх купюр припадало вже близько 5,1 підроблених, тоді як у 2023 році цей показник становив 2,1 фальшивки. Національний банк України (НБУ) повідомляє, що найчастіше шахраї підробляли переважно купюри старого зразка – випущені до 2015 року.

Які банкноти під загрозою та як їх розпізнати

НБУ відзначає, що помірне зростання рівня підробки банкнот гривні у 2024 році відбулося через збільшення активності зловмисників. Це пояснюється їхньою адаптацією до реалій воєнного стану та бажанням перевірити ефективність банківської та правоохоронної систем у протидії таким випадкам. Проте, ситуація залишається контрольованою і не становить загрози для економіки країни.

Найбільш небезпечні купюри:

500 гривень: На них припадає 78% від загальної кількості вилучених підробок.

200 гривень: Підробляються в 18% випадків.

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 гривень: Разом становлять лише 4% від загальної кількості підробок.

Як розпізнати фальшиві гривні: поради НБУ

Перевірте банкнотний папір – він має бути щільним, не схожим на звичайний папір. Відчуйте рельєфність окремих зображень з лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку.

Розмістіть купюру проти світла. Має бути видно зображення, що повторює портрет, надрукований на лицьовій стороні банкноти, а також цифрове позначення номіналу або графічний знак гривні. Перевірте зображення цифрового позначення номіналу, виконане з лицьового та зворотного боків. При розгляді банкноти проти світла воно має набувати цілісного вигляду без розривів і зсувів.

Зверніть увагу на повністю занурену в товщу паперу захисну стрічку. За допомогою збільшувального скла при розгляді банкноти проти світла на ній можна побачити у прямому та перевернутому вигляді зображення номіналу, напис “ГРН” та зображення тризуба.

Будьте пильними та уважними при розрахунках готівкою, щоб убезпечити себе від шахраїв!