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Незваные гости в саду: 5 деревьев, которые лучше не сажать на участке
Мечта об уютном, тенистом саду может превратиться в настоящий кошмар, если неосторожно подойти к выбору растений. Некоторые деревья, несмотря на свою красоту, способны принести больше вреда, чем пользы, превратив участок в поле битвы за пространство и ресурсы. Британские эксперты по садоводству и ландшафтному дизайну назвали пять видов деревьев, которых лучше избегать на частных территориях, чтобы избежать проблем с соседями и собственным комфортом.
Красота, скрывающая проблемы: какие деревья лучше обходить при планировании сада
Не стоит выбирать такие деревья.
- Плакучая ива (Salix babylonica): разрушительная грация Эта ива привлекает своей грациозностью и длинными ветвями, напоминающими водопады. Однако за этой красотой скрывается агрессивный характер. Дерево быстро растет и требует много места, что делает его непригодным для небольших участков. Более того, его корни активно ищут воду и часто проникают в канализационные трубы или септики, нанося значительный ущерб. Даже постоянная обрезка не спасает ситуацию – ива теряет декоративную форму, но продолжает «захватывать» пространство. Лучшее место для таких деревьев – возле водоемов, в парках и на просторных территориях.
- Тополь Ломбардийский (Populus nigra «Italica»): импозантный, но больной Этот вид тополя выглядит очень эффектно и может добавить участку изысканности благодаря своей колоновидной форме. Однако за стремительным ростом дерева скрываются серьезные проблемы. Тонкая кора и мягкая древесина легко повреждаются, открывая путь грибковым заболеваниям. Ветки становятся ломкими, что превращает тополь в источник опасности на участке, особенно во время сильного ветра. Лучше выбирать местные сорта, которые являются более устойчивыми к болезням и неблагоприятным погодным условиям.
- Клен серебристый (Acer saccharinum): враг других растений. Серебристый клен часто выбирают за его быстрый рост и декоративность. Однако мало кто знает, что его корневая система буквально «выползает» на поверхность, активно вытягивая влагу и питательные вещества из почвы, чем подавляет соседние посадки. Кроме того, его ветви достаточно хрупкие и легко ломаются от сильного ветра. Такое дерево стоит сажать только подальше от зданий и других насаждений.
- Сумах оленерогий (Rhus typhina): прирожденный захватчик. Сумах может быть настоящим украшением сада – его резные листья осенью вспыхивают всеми оттенками красного. Но эта красота имеет обратную сторону. Сумах быстро разрастается за счет корневых отростков, распространяясь по участку бесконтрольно. Контролировать его рост сложно, и вскоре вместо аккуратной клумбы можно получить густые заросли, вытесняющие другие растения. Перед посадкой обязательно уточните, насколько агрессивно ведет себя этот вид в вашем регионе.
- Шелковица (Morus rubra): радость для птиц, отчаяние для вас Шелковица радует сладкими ягодами, но именно они являются источником настоящего беспорядка. Хотя система кондиционирования не требует постоянного внимания, регулярная проверка уровня хладагента является обязательной. Утечка фреона приведет к потере мощности и способности охлаждать, а ваш «мороз» просто исчезнет. Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите эффективную, тихую и экономную работу автокондиционера, и он будет «морозить», как новый. Ваше авто – ваша зона комфорта, а уход за техникой – залог ее безупречной работы.