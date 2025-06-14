Непрохані гості в саду: 5 дерев, які краще не садити на ділянці

Мрія про затишний, тінистий сад може перетворитися на справжній кошмар, якщо необережно підійти до вибору рослин. Деякі дерева, попри свою красу, здатні принести більше шкоди, ніж користі, перетворивши ділянку на поле битви за простір і ресурси. Британські експерти з садівництва та ландшафтного дизайну назвали п’ять видів дерев, яких краще уникати на приватних територіях, щоб уникнути проблем із сусідами та власним комфортом.

Не варто обирати такі дерева.

Плакуча верба (Salix babylonica): руйнівна грація Ця верба приваблює своєю граціозністю та довгими гілками, що нагадують водоспади. Однак за цією красою приховується агресивний характер. Дерево швидко росте і потребує багато місця, що робить його непридатним для невеликих ділянок. Більше того, її корені активно шукають воду і часто проникають у каналізаційні труби або септики, завдаючи значних збитків. Навіть постійна обрізка не рятує ситуацію – верба втрачає декоративну форму, але продовжує “захоплювати” простір. Найкраще місце для таких дерев – біля водойм, у парках та на просторих територіях.

Тополя Ломбардійська (Populus nigra “Italica”): імпозантна, але хвора Цей вид тополі виглядає дуже ефектно і може додати ділянці вишуканості завдяки своїй колоновидній формі. Проте за стрімким ростом дерева приховуються серйозні проблеми. Тонка кора та м’яка деревина легко пошкоджуються, відкриваючи шлях грибковим захворюванням. Гілки стають ламкими, що перетворює тополю на джерело небезпеки на ділянці, особливо під час сильного вітру. Краще обирати місцеві сорти, які є більш стійкими до хвороб та несприятливих погодних умов.

Клен сріблястий (Acer saccharinum): ворог інших рослин. Сріблястий клен часто обирають за його швидкий ріст та декоративність. Однак мало хто знає, що його коренева система буквально “виповзає” на поверхню, активно витягуючи вологу та поживні речовини з ґрунту, чим пригнічує сусідні посадки. Крім того, його гілки досить крихкі і легко ламаються від сильного вітру. Таке дерево варто садити лише подалі від будівель та інших насаджень.

Сумах оленерогий (Rhus typhina): природжений загарбник. Сумах може бути справжньою окрасою саду – його різьблене листя восени спалахує всіма відтінками червоного. Але ця краса має зворотний бік. Сумах швидко розростається за рахунок кореневих відростків, поширюючись по ділянці безконтрольно. Контролювати його ріст складно, і незабаром замість акуратної клумби можна отримати густі зарості, що витісняють інші рослини. Перед посадкою обов’язково уточніть, наскільки агресивно поводиться цей вид у вашому регіоні.