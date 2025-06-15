Куда инвестировать во время войны: украинцам рассказали, в какой валюте лучше держать сбережения

Несмотря на рост интереса украинцев к евро, финансовые аналитики предостерегают от односторонних ставок на эту валюту. Эксперты рекомендуют диверсифицировать денежные сбережения между гривной, долларом и евро, а также рассмотреть другие активы. Это позволит минимизировать риски в условиях нестабильной мировой и геополитической ситуации.

Диверсификация – ключ к сохранению сбережений: советы финансового аналитика

Финансовый аналитик Алексей Козырев отмечает, что «свежая финансовая статистика» фиксирует повышение интереса украинцев к евро. Однако инвестировать все средства именно в европейскую валюту рискованно по нескольким причинам:

Экономическая нестабильность ЕС. Экономика Евросоюза «остается на грани рецессии и стагнации».

Неравенство внутри ЕС. Усиливается экономическое неравенство между странами-членами Евросоюза.

Отсутствие «локомотивов». «Локомотивы» экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

Зависимость от энергоносителей: Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.

Конкурентоспособность. Сильное укрепление евро относительно доллара и других основных мировых валют «не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей», поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

В связи с этим, финансист рекомендует на период до конца июля-начала августа диверсифицировать денежные сбережения в разные валюты и активы. Он также подчеркивает необходимость ежемесячного пересмотра пропорций инвестиций и внесения корректив в зависимости от текущей ситуации, учитывая «напряженную геополитическую и военную обстановку в мире».

Оптимальная структура инвестиций по советам Алексея Козырева:

Оптимально держать в валюте 30% сбережений. При этом. 50% стоит вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью: депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), облигации самых известных украинских эмитентов. Остальное – в иностранную валюту: до 50% в доллар, до 40% в евро и до 10% в швейцарский франк.

Недвижимость и земля. 40% сбережений. Из этой суммы 80% аналитик советует держать именно в жилой недвижимости, а 20% – в земле или коммерческой недвижимости.

Фондовый рынок. 20% сбережений.

Золото или серебро. 5-7% сбережений.

Криптовалюты. До 3-5% сбережений, по желанию и с аппетитом к риску. Если желания рисковать нет, эту часть средств лучше дополнительно вложить в золото как актив-убежище.

Стоит отметить, что украинцы в последнее время резко нарастили скупку безналичной иностранной валюты, прежде всего долларов и евро. За предыдущую неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло вдвое – с 10 млн до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).