Освітня реформа: для вчителів готують нововведення – “гроші ходять за вчителем”

Українським педагогам анонсували суттєві зміни в системі підвищення кваліфікації, які планується запровадити вже у новому навчальному році. Міністерство освіти і науки має намір впровадити новий принцип фінансування, що отримав назву “гроші ходять за вчителем”. Це дозволить педагогам самостійно обирати курси для професійного розвитку.

Майбутнє підвищення кваліфікації: самостійний вибір та нові фінансові механізми

Заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова нещодавно повідомила про ці наміри, зазначивши, що оновлену систему представлять педагогам вже восени 2025 року.

Основні моменти нововведення:

Зміна принципу фінансування. Уряд надалі виділятиме кошти, які будуть “слідувати” за вчителем. Це означає, що педагог отримає фінансову підтримку, яку зможе використати на власне розсуд.

Самостійний вибір курсів. Вчителі зможуть самостійно визначати, на які саме курси підвищення кваліфікації витрачати виділені кошти. Це дасть їм більшу свободу у виборі програм, що відповідають їхнім індивідуальним потребам та кар’єрним цілям.

Наразі деталі реалізації цієї ініціативи, зокрема, конкретні платформи та механізми, через які будуть здійснюватися виплати, а також точні суми, що виділятимуться на курси, не розголошуються. Усю цю інформацію обіцяють повідомити восени, з початком нового навчального року.

Це нововведення є частиною загальної стратегії Міністерства освіти, спрямованої на підвищення якості педагогічної освіти та надання більшої автономії вчителям у їхньому професійному розвитку. Нещодавно для вчителів також озвучили обнадійливу новину, пов’язану з виплатами, що свідчить про системні зміни в галузі.