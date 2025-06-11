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Освітня реформа: для вчителів готують нововведення – “гроші ходять за вчителем”

Yulia11.06.2025

Українським педагогам анонсували суттєві зміни в системі підвищення кваліфікації, які планується запровадити вже у новому навчальному році. Міністерство освіти і науки має намір впровадити новий принцип фінансування, що отримав назву “гроші ходять за вчителем”. Це дозволить педагогам самостійно обирати курси для професійного розвитку.

Майбутнє підвищення кваліфікації: самостійний вибір та нові фінансові механізми

Заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова нещодавно повідомила про ці наміри, зазначивши, що оновлену систему представлять педагогам вже восени 2025 року.

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Основні моменти нововведення:

  • Зміна принципу фінансування. Уряд надалі виділятиме кошти, які будуть “слідувати” за вчителем. Це означає, що педагог отримає фінансову підтримку, яку зможе використати на власне розсуд.
  • Самостійний вибір курсів. Вчителі зможуть самостійно визначати, на які саме курси підвищення кваліфікації витрачати виділені кошти. Це дасть їм більшу свободу у виборі програм, що відповідають їхнім індивідуальним потребам та кар’єрним цілям.

Наразі деталі реалізації цієї ініціативи, зокрема, конкретні платформи та механізми, через які будуть здійснюватися виплати, а також точні суми, що виділятимуться на курси, не розголошуються. Усю цю інформацію обіцяють повідомити восени, з початком нового навчального року.

Це нововведення є частиною загальної стратегії Міністерства освіти, спрямованої на підвищення якості педагогічної освіти та надання більшої автономії вчителям у їхньому професійному розвитку. Нещодавно для вчителів також озвучили обнадійливу новину, пов’язану з виплатами, що свідчить про системні зміни в галузі.

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Yulia11.06.2025
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