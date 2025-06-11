Образовательная реформа: для учителей готовят нововведения – «деньги ходят за учителем»

Украинским педагогам анонсировали существенные изменения в системе повышения квалификации, которые планируется ввести уже в новом учебном году. Министерство образования и науки намерено внедрить новый принцип финансирования, получивший название «деньги ходят за учителем». Это позволит педагогам самостоятельно выбирать курсы для профессионального развития.

Будущее повышения квалификации: самостоятельный выбор и новые финансовые механизмы

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева недавно сообщила об этих намерениях, отметив, что обновленную систему представят педагогам уже осенью 2025 года.

Основные моменты нововведения:

Изменение принципа финансирования. Правительство в дальнейшем будет выделять средства, которые будут «следовать» за учителем. Это означает, что педагог получит финансовую поддержку, которую сможет использовать по своему усмотрению.

Самостоятельный выбор курсов. Учителя смогут самостоятельно определять, на какие именно курсы повышения квалификации тратить выделенные средства. Это даст им большую свободу в выборе программ, соответствующих их индивидуальным потребностям и карьерным целям.

Сейчас детали реализации этой инициативы, в частности, конкретные платформы и механизмы, через которые будут осуществляться выплаты, а также точные суммы, которые будут выделяться на курсы, не разглашаются. Всю эту информацию обещают сообщить осенью, с началом нового учебного года.

Это нововведение является частью общей стратегии Министерства образования, направленной на повышение качества педагогического образования и предоставление большей автономии учителям в их профессиональном развитии. Недавно для учителей также озвучили обнадеживающую новость, связанную с выплатами, что свидетельствует о системных изменениях в отрасли.