Образовательная реформа: для учителей готовят нововведения – «деньги ходят за учителем»
Украинским педагогам анонсировали существенные изменения в системе повышения квалификации, которые планируется ввести уже в новом учебном году. Министерство образования и науки намерено внедрить новый принцип финансирования, получивший название «деньги ходят за учителем». Это позволит педагогам самостоятельно выбирать курсы для профессионального развития.
Будущее повышения квалификации: самостоятельный выбор и новые финансовые механизмы
Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева недавно сообщила об этих намерениях, отметив, что обновленную систему представят педагогам уже осенью 2025 года.
Основные моменты нововведения:
- Изменение принципа финансирования. Правительство в дальнейшем будет выделять средства, которые будут «следовать» за учителем. Это означает, что педагог получит финансовую поддержку, которую сможет использовать по своему усмотрению.
- Самостоятельный выбор курсов. Учителя смогут самостоятельно определять, на какие именно курсы повышения квалификации тратить выделенные средства. Это даст им большую свободу в выборе программ, соответствующих их индивидуальным потребностям и карьерным целям.
Сейчас детали реализации этой инициативы, в частности, конкретные платформы и механизмы, через которые будут осуществляться выплаты, а также точные суммы, которые будут выделяться на курсы, не разглашаются. Всю эту информацию обещают сообщить осенью, с началом нового учебного года.
Это нововведение является частью общей стратегии Министерства образования, направленной на повышение качества педагогического образования и предоставление большей автономии учителям в их профессиональном развитии. Недавно для учителей также озвучили обнадеживающую новость, связанную с выплатами, что свидетельствует о системных изменениях в отрасли.