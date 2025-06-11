Мобільний зв’язок лише за паспортом: Україна готує обов’язкову ідентифікацію для всіх абонентів
В Україні готуються запровадити обов’язкову ідентифікацію всіх користувачів мобільного зв’язку – як нових, так і вже чинних. Ця ініціатива, що активно обговорюється у Верховній Раді, покликана значно посилити національну та фінансову безпеку країни. Основним каталізатором для таких змін стали численні випадки використання анонімних SIM-карток росіянами для керування дронами, які атакують українські міста.
Безпека проти анонімності: чому зміни неминучі
Проблема використання анонімних номерів для ворожих цілей неодноразово підіймалася на засіданнях підкомітету Верховної Ради з питань безпеки у кіберпросторі, де до дискусії залучалися представники Сил оборони, розвідки та мобільних операторів.
Ключові аспекти нововведення:
- Причина змін. Основною причиною є виявлення фактів використання анонімних SIM-карток для керування ворожими безпілотниками.
- Масштаб проблеми. За словами голови підкомітету Олександра Федієнка, понад 80% абонентів в Україні наразі користуються SIM-картками, що не прив’язані до особистих даних. Це створює серйозні ризики не лише для національної безпеки, але й для громадян, адже зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків, персональної інформації або використовувати зв’язок для терористичних дій.
- Відмова від радикальних заходів. Раніше розглядалося тимчасове відключення зв’язку у прикордонних районах, через які найчастіше пролітають ворожі БПЛА, однак від цієї ініціативи вирішили відмовитися.
- Спротив суспільства. Упровадження обов’язкової ідентифікації може викликати спротив частини суспільства, оскільки це крок до посилення державного контролю. Втім, в умовах війни, за словами Федієнка, країна не має іншого вибору.
Світовий досвід у дії:
Україна не є першопрохідцем у цьому питанні. Схожа система обов’язкової ідентифікації абонентів вже давно діє у таких країнах, як:
- Німеччина;
- Франція;
- Італія;
- Індія;
- ПАР4
- Туреччина;
- Польща (з 2016 року).
У цих державах купити SIM-картку без паспорта неможливо, що дозволило значно зменшити рівень кіберзлочинності, шахрайства та зловживань мобільною інфраструктурою.
Ідентифікація мобільних номерів розглядається не стільки як обмеження свободи, скільки як необхідний захід захисту у час війни. Україна наздоганяє світову практику, і, схоже, без цього кроку вже не обійтись для забезпечення безВ Україні готуються запровадити обов’язкову ідентифікацію всіх користувачів мобільного зв’язку – як нових, так і вже чинних. Ця ініціатива, що активно обговорюється у Верховній Раді, покликана значно посилити національну та фінансову безпеку країни.пеки громадян та держави.