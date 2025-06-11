Мобільний зв’язок лише за паспортом: Україна готує обов’язкову ідентифікацію для всіх абонентів

В Україні готуються запровадити обов’язкову ідентифікацію всіх користувачів мобільного зв’язку – як нових, так і вже чинних. Ця ініціатива, що активно обговорюється у Верховній Раді, покликана значно посилити національну та фінансову безпеку країни. Основним каталізатором для таких змін стали численні випадки використання анонімних SIM-карток росіянами для керування дронами, які атакують українські міста.

Безпека проти анонімності: чому зміни неминучі

Проблема використання анонімних номерів для ворожих цілей неодноразово підіймалася на засіданнях підкомітету Верховної Ради з питань безпеки у кіберпросторі, де до дискусії залучалися представники Сил оборони, розвідки та мобільних операторів.

Ключові аспекти нововведення:

Причина змін. Основною причиною є виявлення фактів використання анонімних SIM-карток для керування ворожими безпілотниками.

Масштаб проблеми. За словами голови підкомітету Олександра Федієнка, понад 80% абонентів в Україні наразі користуються SIM-картками, що не прив’язані до особистих даних. Це створює серйозні ризики не лише для національної безпеки, але й для громадян, адже зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків, персональної інформації або використовувати зв’язок для терористичних дій.

Відмова від радикальних заходів. Раніше розглядалося тимчасове відключення зв’язку у прикордонних районах, через які найчастіше пролітають ворожі БПЛА, однак від цієї ініціативи вирішили відмовитися.

Спротив суспільства. Упровадження обов’язкової ідентифікації може викликати спротив частини суспільства, оскільки це крок до посилення державного контролю. Втім, в умовах війни, за словами Федієнка, країна не має іншого вибору.

Світовий досвід у дії:

Україна не є першопрохідцем у цьому питанні. Схожа система обов’язкової ідентифікації абонентів вже давно діє у таких країнах, як:

Німеччина;

Франція;

Італія;

Індія;

ПАР4

Туреччина;

Польща (з 2016 року).

У цих державах купити SIM-картку без паспорта неможливо, що дозволило значно зменшити рівень кіберзлочинності, шахрайства та зловживань мобільною інфраструктурою.

Ідентифікація мобільних номерів розглядається не стільки як обмеження свободи, скільки як необхідний захід захисту у час війни. Україна наздоганяє світову практику, і, схоже, без цього кроку вже не обійтись для забезпечення безВ Україні готуються запровадити обов’язкову ідентифікацію всіх користувачів мобільного зв’язку – як нових, так і вже чинних. Ця ініціатива, що активно обговорюється у Верховній Раді, покликана значно посилити національну та фінансову безпеку країни.пеки громадян та держави.