Новини

Мобільний зв’язок лише за паспортом: Україна готує обов’язкову ідентифікацію для всіх абонентів

Yulia11.06.2025

В Україні готуються запровадити обов’язкову ідентифікацію всіх користувачів мобільного зв’язку – як нових, так і вже чинних. Ця ініціатива, що активно обговорюється у Верховній Раді, покликана значно посилити національну та фінансову безпеку країни. Основним каталізатором для таких змін стали численні випадки використання анонімних SIM-карток росіянами для керування дронами, які атакують українські міста.

Безпека проти анонімності: чому зміни неминучі

Проблема використання анонімних номерів для ворожих цілей неодноразово підіймалася на засіданнях підкомітету Верховної Ради з питань безпеки у кіберпросторі, де до дискусії залучалися представники Сил оборони, розвідки та мобільних операторів.

В тему

Ключові аспекти нововведення:

  • Причина змін. Основною причиною є виявлення фактів використання анонімних SIM-карток для керування ворожими безпілотниками.
  • Масштаб проблеми. За словами голови підкомітету Олександра Федієнка, понад 80% абонентів в Україні наразі користуються SIM-картками, що не прив’язані до особистих даних. Це створює серйозні ризики не лише для національної безпеки, але й для громадян, адже зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків, персональної інформації або використовувати зв’язок для терористичних дій.
  • Відмова від радикальних заходів. Раніше розглядалося тимчасове відключення зв’язку у прикордонних районах, через які найчастіше пролітають ворожі БПЛА, однак від цієї ініціативи вирішили відмовитися.
  • Спротив суспільства. Упровадження обов’язкової ідентифікації може викликати спротив частини суспільства, оскільки це крок до посилення державного контролю. Втім, в умовах війни, за словами Федієнка, країна не має іншого вибору.

Світовий досвід у дії:

Україна не є першопрохідцем у цьому питанні. Схожа система обов’язкової ідентифікації абонентів вже давно діє у таких країнах, як:

  • Німеччина;
  • Франція;
  • Італія;
  • Індія;
  • ПАР4
  • Туреччина;
  • Польща (з 2016 року).

У цих державах купити SIM-картку без паспорта неможливо, що дозволило значно зменшити рівень кіберзлочинності, шахрайства та зловживань мобільною інфраструктурою.

Ідентифікація мобільних номерів розглядається не стільки як обмеження свободи, скільки як необхідний захід захисту у час війни. Україна наздоганяє світову практику, і, схоже, без цього кроку вже не обійтись для забезпечення безВ Україні готуються запровадити обов’язкову ідентифікацію всіх користувачів мобільного зв’язку – як нових, так і вже чинних. Ця ініціатива, що активно обговорюється у Верховній Раді, покликана значно посилити національну та фінансову безпеку країни.пеки громадян та держави.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Yulia11.06.2025
Back to top button