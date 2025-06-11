Мобильная связь только по паспорту: Украина готовит обязательную идентификацию для всех абонентов

В Украине готовятся ввести обязательную идентификацию всех пользователей мобильной связи – как новых, так и уже действующих. Эта инициатива, активно обсуждаемая в Верховной Раде, призвана значительно усилить национальную и финансовую безопасность страны. Основным катализатором для таких изменений стали многочисленные случаи использования анонимных SIM-карт россиянами для управления дронами, которые атакуют украинские города.

Безопасность против анонимности: почему изменения неизбежны

Проблема использования анонимных номеров для вражеских целей неоднократно поднималась на заседаниях подкомитета Верховной Рады по вопросам безопасности в киберпространстве, где к дискуссии привлекались представители Сил обороны, разведки и мобильных операторов.

Ключевые аспекты нововведения:

Причина изменений. Основной причиной является выявление фактов использования анонимных SIM-карт для управления вражескими беспилотниками.

Масштаб проблемы. По словам председателя подкомитета Александра Федиенко, более 80% абонентов в Украине сейчас пользуются SIM-картами, которые не привязаны к личным данным. Это создает серьезные риски не только для национальной безопасности, но и для граждан, ведь злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам, персональной информации или использовать связь для террористических действий.

Отказ от радикальных мер. Ранее рассматривалось временное отключение связи в приграничных районах, через которые чаще всего пролетают вражеские БПЛА, однако от этой инициативы решили отказаться.

Сопротивление общества. Внедрение обязательной идентификации может вызвать сопротивление части общества, поскольку это шаг к усилению государственного контроля. Впрочем, в условиях войны, по словам Федиенко, страна не имеет другого выбора.

Мировой опыт в действии:

Украина не является первопроходцем в этом вопросе. Похожая система обязательной идентификации абонентов уже давно действует в таких странах, как:

Германия;

Франция;

Италия;

Индия;

ЮАР4

Турция;

Польша (с 2016 года).

В этих государствах купить SIM-карту без паспорта невозможно, что позволило значительно уменьшить уровень киберпреступности, мошенничества и злоупотреблений мобильной инфраструктурой.

Идентификация мобильных номеров рассматривается не столько как ограничение свободы, сколько как необходимая мера защиты во время войны. Украина догоняет мировую практику, и, похоже, без этого шага уже не обойтись для обеспечения безопасности граждан и государства.