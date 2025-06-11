Популярний в Україні овоч знову побив ціновий рекорд: скільки сьогодні коштує буряк

Торішній буряк в Україні дорожчає ледь не щодня. Навіть не зважаючи на появу на ринку буряку нового врожаю, ціни на коренеплоди, зібрані у 2024 році все одно майже не падають. Таким чином буряк старого врожаю за своєю ціною вже побив рекорд кількох останніх років.

Скільки коштує «старий» буряк?

За буряк урожаю 2024 року українці сьогодні платять від 32 до 40 грн/кг. Натомість його закупівельна вартість становить 25-33 грн/кг, що аж на 21% дорожче, ніж торік. І хоч новий урожай буряку починає потроху збивати ціну на торішню продукцію, значного здешевлення «старого» буряку експерти ринку поки що не помітили.

Ба більше, вони вважають, що очікувати на значне здешевлення минулорічного буряка українцям взагалі не варто. Справа у відсутності тиску на його вартість за рахунок перехідних запасів врожаю 2024 року. Тож єдина можливість заощадити на буряку – купувати овочі нового урожаю. Хоч кажуть, що борщ із молодого буряка виходить геть не такий насичений, як із минулорічного коренеплоду.

Які ціни на буряк в найбільших супермаркетах України?

За даними «Мінфіну», вартість буряку у популярних вітчизняних супермаркетах станом на сьогодні становить в середньому 48,90 грн/кг. З травня кілограм цього популярного овоча встиг подорожчати аж на 3,65 грн, тобто приблизно на 8%. Експерти стверджують, що причина такої високої ціни та її постійного зростання у дефіциті якісних буряків при високому попиті.

Згідно ж із нашими спостереженнями, в популярних українських супермаркетах 1 кг буряка зараз можна придбати за такими цінами:

Auchan – 48,9 грн;

Мегамаркет – 48,9 грн;

Varus – 49,9 грн.

При цьому молодий буряк з травня встиг подешевшати і то суттєво. Із 83,05 грн/кг його ціна лише за місяць знизилася до 60,60 грн/кг, тобто більш ніж на чверть.