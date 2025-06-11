Популярный в Украине овощ снова побил ценовой рекорд: сколько сегодня стоит свекла

Прошлогодняя свекла в Украине дорожает чуть ли не каждый день. Даже несмотря на появление на рынке свеклы нового урожая, цены на корнеплоды, собранные в 2024 году, все равно почти не падают. Таким образом, свекла старого урожая по своей цене уже побила рекорд нескольких последних лет.

Сколько стоит «старая» свекла?

За свеклу урожая 2024 украинцы сегодня платят от 32 до 40 грн/кг. В то же время его закупочная стоимость составляет 25-33 грн/кг, что на 21% дороже, чем в прошлом. И хотя новый урожай свеклы начинает понемногу сбивать цену на прошлогоднюю продукцию, значительного удешевления «старой» свеклы эксперты рынка пока не заметили.

Более того, они считают, что ожидать значительного удешевления прошлогодней свеклы украинцам вообще не стоит. Дело в отсутствии давления на его стоимость за счет переходных запасов урожая 2024 года. Так что единственная возможность сэкономить на свекле – покупать овощи нового урожая. Хотя говорят, что борщ из молодой свеклы получается не такой насыщенный, как из прошлогоднего корнеплода.

Какие цены на свеклу в крупнейших супермаркетах Украины?

По данным «Минфина», стоимость свеклы в популярных отечественных супермаркетах по состоянию на сегодняшний день составляет в среднем 48,90 грн/кг. С мая килограмм этого популярного овоща успел подорожать на 3,65 грн, то есть примерно на 8%. Эксперты утверждают, что причина столь высокой цены и ее постоянного роста в дефиците качественной свеклы при высоком спросе.

Согласно нашим наблюдениям, в популярных украинских супермаркетах 1 кг свеклы сейчас можно приобрести по следующим ценам:

Auchan – 48,9 грн;

Мегамаркет – 48,9 грн;

Varus – 49,9 грн.

При этом молодая свекла с мая успел подешеветь и то существенно. С 83,05 грн/кг его цена всего за месяц снизилась до 60,60 грн/кг, то есть более чем на четверть.