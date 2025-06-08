Приваблива обгортка, ненадійна начинка: ТОП-7 кросоверів, які розіб’ють ваш гаманець

Мрієте про преміальний кросовер з пробігом за доступною ціною? Будьте обережні! Експерти британського видання What Car? та страхової компанії MotorEasy оприлюднили рейтинг найбільш ненадійних вживаних SUV. Ці моделі, попри привабливий вигляд, можуть перетворити вас на постійного клієнта автосервісу, спустошуючи бюджет швидше, ніж ви встигнете насолодитися новою покупкою.

Від “Кашкая” до “Діскавері”: які моделі варто оминати на вторинному ринку

Список ненадійних автомобілів базується на реальних даних про поломки, а не на суб’єктивних враженнях. Отже, довіряйте фактам, а не лише зовнішньому лоску.

7. Nissan Qashqai (2014-2021)

Один з найпопулярніших кросоверів початку 2010-х, на жаль, виявився не таким міцним, як здавалося. Проблеми найчастіше виникають у бензинових версій, які є найбільш поширеними. Хоча дизельні варіанти, за відгуками, надійніші, їх знайти досить складно.

6. Ford Kuga (2008-2013)

Цей автомобіль приваблює своїм елегантним дизайном та збалансованістю. Однак, власники Ford Kuga часто стикаються з високою вартістю запчастин та обмеженим ресурсом деяких вузлів. З віком ці машини швидко “з’їдають” гроші, особливо на ремонт.

5. Nissan X-Trail (2014-2021)

Знову Nissan у нашому антирейтингу. X-Trail технічно дуже схожий на “Кашкай”, що означає ідентичний набір “болячок”. Не дивно, що він опинився поруч зі своїм “молодшим братом”.

4. Range Rover Evoque (2011-2019)

Британські експерти чесно зізнаються: їхній “преміальний” кросовер не виділяється надійністю. Це складна та вимоглива машина, де найменша помилка в обслуговуванні може призвести до астрономічно дорогого ремонту.

3. Land Rover Discovery Sport

Евакуатори, постійні проблеми з електрикою, безкінечні “глюки” – типова доля багатьох власників цієї моделі. Жарт про те, що машина “настільки розумна, що впадає в депресію”, схоже, має під собою серйозні підстави.

2. Peugeot 2008 (2013-2019)

Французький стиль та комфорт – це, безумовно, добре. Але не завжди практично для щоденної експлуатації. Peugeot 2008 – це, по суті, хетчбек 208 “на підборах”, і ламається він так само “примхливо”, як і його менший родич, а не як надійний кросовер.

1. Land Rover Discovery (2004-2017)

Назва моделі символізує пригоди та надійність, але, на жаль, не відображає реального стану речей. Поломки можуть траплятися ледь не кожні 100 кілометрів, особливо у старіших екземплярів. З такою ненадійністю навіть коротка поїздка може перетворитися на справжній квест.

Важливо При виборі вживаного автомобіля, особливо кросовера, завжди ретельно перевіряйте його історію обслуговування та звертайтеся до кваліфікованих механіків для діагностики. Економія на перевірці може обернутися значно більшими витратами у майбутньому.