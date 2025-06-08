Украинцы активно покупают подержанные авто: какие модели самые популярные и сколько они стоят

В мае 2025 года в Украину было импортировано более 22 тысяч подержанных легковых автомобилей. Их средний возраст составлял 9,3 года. Наибольшим спросом пользовались бензиновые авто, на которые пришлось 48% всего рынка. Абсолютным лидером среди моделей стал VOLKSWAGEN Golf. В Украине стоимость такого авто (возрастом до 5 лет) может колебаться от 11 950 до 31 500 долларов.

Рынок подержанных авто в мае: рост спроса и преимущества топлива

В целом, по данным «Укравтопрома», спрос на подержанные автомобили в мае существенно вырос – сразу на 14% по сравнению с предыдущим периодом.

Распределение рынка по типу топлива:

Бензиновые авто: 48% от всех покупок.

Электромобили: 22% (значительный рост интереса).

Дизельные авто: 21%.

Гибриды: 6%.

Автомобили с ГБО: 3%.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто в Украине

Безоговорочным лидером среди подержанных автомобилей в мае стал VOLKSWAGEN Golf, которых было приобретено 1 131 единица. В десятку самых популярных моделей также вошли:

VOLKSWAGEN Golf – 1 131 шт.

RENAULT Megane – 815 шт.

SKODA Octavia – 748 шт.

VOLKSWAGEN Tiguan – 640 шт.

AUDI Q5 – 583 шт.

NISSAN Rogue – 562 шт.

TESLA Model Y – 544 шт.

NISSAN Leaf – 515 шт.

VOLKSWAGEN Passat – 471 шт.

TESLA Model 3 – 467 шт.

Стоимость самого популярного авто: VOLKSWAGEN Golf

Стоимость самого популярного подержанного автомобиля – VOLKSWAGEN Golf – в Украине значительно варьируется в зависимости от ряда параметров, таких как год выпуска, состояние и пробег.

Авто 2020 года выпуска с пробегом 225 тыс. км: продается за 11 950 долларов (по данным auto.ria). Авто 2021 года выпуска с пробегом 41 тыс. км: можно приобрести за 20 200 долларов. Авто 2022 года выпуска с пробегом 15 тыс. км: продается за 31 500 долларов.

Стоит отметить, что продажа легковых автомобилей в Украине подлежит налогообложению, за исключением первой реализации в календарном году. Это означает, что украинцы, которые продают две и более машин в течение года, обязаны уплатить часть суммы в качестве налога. Ставка налога зависит от количества продаж: например, реализация второго легкового авто в году облагается 5% налогом на доходы физических лиц.