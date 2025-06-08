Українці активно купують вживані авто: які моделі найпопулярніші та скільки вони коштують

У травні 2025 року в Україну було імпортовано понад 22 тисячі вживаних легкових автомобілів. Їхній середній вік становив 9,3 року. Найбільшим попитом користувалися бензинові авто, на які припало 48% всього ринку. Абсолютним лідером серед моделей став VOLKSWAGEN Golf. В Україні вартість такого авто (віком до 5 років) може коливатися від 11 950 до 31 500 доларів.

Ринок вживаних авто у травні: зростання попиту та переваги палива

Загалом, за даними “Укравтопрому”, попит на вживані автомобілі у травні суттєво зріс – одразу на 14% порівняно з попереднім періодом.

Розподіл ринку за типом палива:

Бензинові авто: 48% від усіх покупок.

Електромобілі: 22% (значний ріст інтересу).

Дизельні авто: 21%.

Гібриди: 6%.

Автомобілі з ГБО: 3%.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто в Україні

Беззаперечним лідером серед вживаних автомобілів у травні став VOLKSWAGEN Golf, яких було придбано 1 131 одиниця. До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

VOLKSWAGEN Golf – 1 131 шт. RENAULT Megane – 815 шт. SKODA Octavia – 748 шт. VOLKSWAGEN Tiguan – 640 шт. AUDI Q5 – 583 шт. NISSAN Rogue – 562 шт. TESLA Model Y – 544 шт. NISSAN Leaf – 515 шт. VOLKSWAGEN Passat – 471 шт. TESLA Model 3 – 467 шт.

Вартість найпопулярнішого авто: VOLKSWAGEN Golf

Вартість найпопулярнішого вживаного автомобіля – VOLKSWAGEN Golf – в Україні значно варіюється залежно від низки параметрів, таких як рік випуску, стан та пробіг.

Авто 2020 року випуску з пробігом 225 тис. км: продається за 11 950 доларів (за даними auto.ria). Авто 2021 року випуску з пробігом 41 тис. км: можна придбати за 20 200 доларів. Авто 2022 року випуску з пробігом 15 тис. км: продається за 31 500 доларів.

Варто зазначити, що продаж легкових автомобілів в Україні підлягає оподаткуванню, за винятком першої реалізації в календарному році. Це означає, що українці, які продають дві та більше машин протягом року, зобов’язані сплатити частину суми як податок. Ставка податку залежить від кількості продажів: наприклад, реалізація другого легкового авто в році обкладається 5% податком на доходи фізичних осіб.