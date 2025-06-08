Українці активно купують вживані авто: які моделі найпопулярніші та скільки вони коштують
У травні 2025 року в Україну було імпортовано понад 22 тисячі вживаних легкових автомобілів. Їхній середній вік становив 9,3 року. Найбільшим попитом користувалися бензинові авто, на які припало 48% всього ринку. Абсолютним лідером серед моделей став VOLKSWAGEN Golf. В Україні вартість такого авто (віком до 5 років) може коливатися від 11 950 до 31 500 доларів.
Ринок вживаних авто у травні: зростання попиту та переваги палива
Загалом, за даними “Укравтопрому”, попит на вживані автомобілі у травні суттєво зріс – одразу на 14% порівняно з попереднім періодом.
Розподіл ринку за типом палива:
- Бензинові авто: 48% від усіх покупок.
- Електромобілі: 22% (значний ріст інтересу).
- Дизельні авто: 21%.
- Гібриди: 6%.
- Автомобілі з ГБО: 3%.
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто в Україні
Беззаперечним лідером серед вживаних автомобілів у травні став VOLKSWAGEN Golf, яких було придбано 1 131 одиниця. До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf – 1 131 шт.
- RENAULT Megane – 815 шт.
- SKODA Octavia – 748 шт.
- VOLKSWAGEN Tiguan – 640 шт.
- AUDI Q5 – 583 шт.
- NISSAN Rogue – 562 шт.
- TESLA Model Y – 544 шт.
- NISSAN Leaf – 515 шт.
- VOLKSWAGEN Passat – 471 шт.
- TESLA Model 3 – 467 шт.
Вартість найпопулярнішого авто: VOLKSWAGEN Golf
Вартість найпопулярнішого вживаного автомобіля – VOLKSWAGEN Golf – в Україні значно варіюється залежно від низки параметрів, таких як рік випуску, стан та пробіг.
Авто 2020 року випуску з пробігом 225 тис. км: продається за 11 950 доларів (за даними auto.ria). Авто 2021 року випуску з пробігом 41 тис. км: можна придбати за 20 200 доларів. Авто 2022 року випуску з пробігом 15 тис. км: продається за 31 500 доларів.
Варто зазначити, що продаж легкових автомобілів в Україні підлягає оподаткуванню, за винятком першої реалізації в календарному році. Це означає, що українці, які продають дві та більше машин протягом року, зобов’язані сплатити частину суми як податок. Ставка податку залежить від кількості продажів: наприклад, реалізація другого легкового авто в році обкладається 5% податком на доходи фізичних осіб.