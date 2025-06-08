Оплата за газ: украинцам грозят проблемы из-за неправильного заполнения платежек

Украинцам стоит быть максимально внимательными при оплате услуг за распределение газа. Харьковский городской филиал «Газсети» предупреждает: если неправильно или совсем не заполнить поле «Назначение платежа», средства могут быть не зачислены на лицевой счет потребителя, что приведет к необходимости дополнительных обращений и предоставления подтверждающих документов.

Почему платеж может «потеряться» и как этого избежать

Газовики отмечают, что без правильных данных в назначении платежа идентифицировать уплаченные средства и зачислить их на лицевой счет абонента становится невозможно.

Чтобы избежать проблем, при оплате необходимо указать следующие данные:

Номер лицевого счета.

ФИО плательщика.

Полный адрес домовладения.

Оплату услуги по распределению газа.

«Проверяйте правильность заполненных данных, а также реквизиты, на которые оплачиваете за услуги. И ваш платеж не потеряется», – резюмировали в „Газсетях“.

Актуальные тарифы на газ в июне

В июне украинцы будут продолжать платить за газ по тем же годовым тарифам, что и раньше. В частности, для клиентов «Нафтогаза» стоимость составит 7,96 грн за кубометр.

По информации «ГазПравды», на рынке газа для населения сейчас работают 9 поставщиков. Пять из них предлагают как годовую, фиксированную цену, так и месячную, переменную.

Стоимость кубометра газа для населения в пределах годовых тарифов (действуют с 1 мая 2025 года до 30 апреля 2026 года и не меняются в течение года) в июне колеблется от 7,79 до 9,99 грн в зависимости от газоснабжающей компании:

«Энерджи трейд групп» – 7,799 грн/кубометр (месячное предложение – 9,977 грн/кубометр);

ГК «Нафтогаз Украины» – 7,96 грн/кубометр;

«Тернопольоблгаз сбыт» – 7,96 грн/кубометр;

«Прикарпат энерго трейд» – 7,98 грн/кубометр;

«Галнафтогаз» ЧП „Окко контракт“ – 7,99 грн/кубометр (тариф действует с 1 мая до 31 августа 2025 года);

«Львовэнергосбыт» – 8,2 грн/кубометр (месячное предложение – 25 грн/кубометр);

«Киевские энергетические услуги» (YASNO) – 8,46 грн/кубометр (месячное предложение – 8,46 грн/кубометр);

«Днепровские энергетические услуги» (YASNO) – 8,46 грн/кубометр (месячное предложение – 8,46 грн/кубометр);

«Ритейл Сервис» ТМ „СвітлоГаз“ – 9,99 грн/кубометр (месячное предложение – 20,99 грн/кубометр).

Стоит напомнить, что летом украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Этот фиксированный тариф на свет для населения Кабмин продлил как минимум до 31 октября 2025 года.