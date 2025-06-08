Оплата за газ: украинцам грозят проблемы из-за неправильного заполнения платежек
Украинцам стоит быть максимально внимательными при оплате услуг за распределение газа. Харьковский городской филиал «Газсети» предупреждает: если неправильно или совсем не заполнить поле «Назначение платежа», средства могут быть не зачислены на лицевой счет потребителя, что приведет к необходимости дополнительных обращений и предоставления подтверждающих документов.
Почему платеж может «потеряться» и как этого избежать
Газовики отмечают, что без правильных данных в назначении платежа идентифицировать уплаченные средства и зачислить их на лицевой счет абонента становится невозможно.
Чтобы избежать проблем, при оплате необходимо указать следующие данные:
- Номер лицевого счета.
- ФИО плательщика.
- Полный адрес домовладения.
- Оплату услуги по распределению газа.
«Проверяйте правильность заполненных данных, а также реквизиты, на которые оплачиваете за услуги. И ваш платеж не потеряется», – резюмировали в „Газсетях“.
Актуальные тарифы на газ в июне
В июне украинцы будут продолжать платить за газ по тем же годовым тарифам, что и раньше. В частности, для клиентов «Нафтогаза» стоимость составит 7,96 грн за кубометр.
По информации «ГазПравды», на рынке газа для населения сейчас работают 9 поставщиков. Пять из них предлагают как годовую, фиксированную цену, так и месячную, переменную.
Стоимость кубометра газа для населения в пределах годовых тарифов (действуют с 1 мая 2025 года до 30 апреля 2026 года и не меняются в течение года) в июне колеблется от 7,79 до 9,99 грн в зависимости от газоснабжающей компании:
- «Энерджи трейд групп» – 7,799 грн/кубометр (месячное предложение – 9,977 грн/кубометр);
- ГК «Нафтогаз Украины» – 7,96 грн/кубометр;
- «Тернопольоблгаз сбыт» – 7,96 грн/кубометр;
- «Прикарпат энерго трейд» – 7,98 грн/кубометр;
- «Галнафтогаз» ЧП „Окко контракт“ – 7,99 грн/кубометр (тариф действует с 1 мая до 31 августа 2025 года);
- «Львовэнергосбыт» – 8,2 грн/кубометр (месячное предложение – 25 грн/кубометр);
- «Киевские энергетические услуги» (YASNO) – 8,46 грн/кубометр (месячное предложение – 8,46 грн/кубометр);
- «Днепровские энергетические услуги» (YASNO) – 8,46 грн/кубометр (месячное предложение – 8,46 грн/кубометр);
- «Ритейл Сервис» ТМ „СвітлоГаз“ – 9,99 грн/кубометр (месячное предложение – 20,99 грн/кубометр).
Стоит напомнить, что летом украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Этот фиксированный тариф на свет для населения Кабмин продлил как минимум до 31 октября 2025 года.