Оплата за газ: українцям загрожують проблеми через неправильне заповнення платіжок

Українцям варто бути максимально уважними під час оплати послуг за розподіл газу. Харківська міська філія “Газмережі” попереджає: якщо неправильно або зовсім не заповнити поле “Призначення платежу”, кошти можуть бути не зараховані на особовий рахунок споживача, що призведе до необхідності додаткових звернень та надання підтверджувальних документів.

Чому платіж може “загубитися” та як цього уникнути

Газовики наголошують, що без правильних даних у призначенні платежу ідентифікувати сплачені кошти та зарахувати їх на особовий рахунок абонента стає неможливо.

Щоб уникнути проблем, при оплаті необхідно вказати такі дані:

Номер особового рахунку.

ПІБ платника.

Повна адреса домоволодіння.

Оплату послуги з розподілу газу.

“Перевіряйте правильність заповнених даних, а також реквізити, на які оплачуєте за послуги. І ваш платіж не загубиться”, – резюмували у “Газмережах”.

Актуальні тарифи на газ у червні

В червні українці продовжуватимуть сплачувати за газ за тими ж річними тарифами, що й раніше. Зокрема, для клієнтів “Нафтогазу” вартість становитиме 7,96 грн за кубометр.

За інформацією “ГазПравди”, на ринку газу для населення наразі працюють 9 постачальників. П’ять із них пропонують як річну, фіксовану ціну, так і місячну, змінну.

Вартість кубометра газу для населення в межах річних тарифів (діють з 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року та не змінюються протягом року) у червні коливається від 7,79 до 9,99 грн залежно від газопостачальної компанії:

“Енерджі трейд груп” – 7,799 грн/кубометр (місячна пропозиція – 9,977 грн/кубометр);

ГК “Нафтогаз України” – 7,96 грн/кубометр;

“Тернопільоблгаз збут” – 7,96 грн/кубометр;

“Прикарпат енерго трейд” – 7,98 грн/кубометр;

“Галнафтогаз” ПП “Окко контракт” – 7,99 грн/кубометр (тариф діє з 1 травня до 31 серпня 2025 року);

“Львівенергозбут” – 8,2 грн/кубометр (місячна пропозиція – 25 грн/кубометр);

“Київські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 грн/кубометр (місячна пропозиція – 8,46 грн/кубометр);

“Дніпровські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 грн/кубометр (місячна пропозиція – 8,46 грн/кубометр);

“Рітейл Сервіс” ТМ “СвітлоГаз” – 9,99 грн/кубометр (місячна пропозиція – 20,99 грн/кубометр).

Варто нагадати, що влітку українці сплачуватимуть за електроенергію за тарифом 4,32 грн за 1 кВт*год. Цей фіксований тариф на світло для населення Кабмін продовжив щонайменше до 31 жовтня 2025 року.