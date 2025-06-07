«Укрпочта» меняет правила выплаты пенсий: что нового для всех украинцев

Обычно пенсионеры имеют выбор: получать выплаты через банковское учреждение или «Укрпочту». Однако для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые получили этот статус до 22 февраля 2022 года, действовало ограничение – они могли получать пенсии исключительно на банковский счет. Теперь ситуация изменилась.

Новые правила от Кабмина: «Укрпочта» для всех

Отныне абсолютно все украинцы смогут получать пенсии через «Укрпочту». Об этом сообщили в самом учреждении. Это стало возможным благодаря отмене соответствующего ограничения Кабинетом Министров Украины, который принял постановление №299 «О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности».

Это означает, что если пенсионер сейчас получает пенсию через банк, но желает изменить способ получения на почтовый, он имеет полное право это сделать.

Как изменить способ получения пенсии на «Укрпочту»:

Для перехода на получение пенсии через почту необходимо выполнить несколько шагов:

Подача заявления. Обратиться в почтовое отделение или пригласить почтальона на дом, чтобы заполнить соответствующее заявление. Документы. К заявлению следует приложить заверенные копии таких документов: паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

справка внутренне перемещенного лица (для ВПЛ);

пенсионное удостоверение. Отправка. Бесплатно отправить все собранные документы в Пенсионный фонд Украины.

Важно! Перед написанием заявления обязательно проверьте, ваш адрес фактического проживания корректно зарегистрирован в Пенсионном фонде. Это поможет избежать возможных задержек и недоразумений.

Ранее эксперт по пенсионному праву Сергей Коробкин объяснял, кто из украинцев может получать две пенсии одновременно. Эта информация также может быть полезной для определенных категорий граждан.