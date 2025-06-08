Привлекательная обертка, ненадежная начинка: ТОП-7 кроссоверов, которые разобьют ваш кошелек

Мечтаете о премиальном кроссовере с пробегом по доступной цене? Будьте осторожны! Эксперты британского издания What Car? и страховой компании MotorEasy обнародовали рейтинг самых ненадежных подержанных SUV. Эти модели, несмотря на привлекательный вид, могут превратить вас в постоянного клиента автосервиса, опустошая бюджет быстрее, чем вы успеете насладиться новой покупкой.

От «Кашкая» до «Дискавери»: какие модели стоит обходить стороной на вторичном рынке

Список ненадежных автомобилей базируется на реальных данных о поломках, а не на субъективных впечатлениях. Так что доверяйте фактам, а не только внешнему лоску.

7. Nissan Qashqai (2014-2021)

Один из самых популярных кроссоверов начала 2010-х, к сожалению, оказался не таким крепким, как казалось. Проблемы чаще всего возникают у бензиновых версий, которые являются наиболее распространенными. Хотя дизельные варианты, по отзывам, более надежны, их найти довольно сложно.

6. Ford Kuga (2008-2013)

Этот автомобиль привлекает своим элегантным дизайном и сбалансированностью. Однако, владельцы Ford Kuga часто сталкиваются с высокой стоимостью запчастей и ограниченным ресурсом некоторых узлов. С возрастом эти машины быстро «съедают» деньги, особенно на ремонт.

5. Nissan X-Trail (2014-2021)

Снова Nissan в нашем антирейтинге. X-Trail технически очень похож на «Кашкай», что означает идентичный набор «болячек». Неудивительно, что он оказался рядом со своим «младшим братом».

4. Range Rover Evoque (2011-2019)

Британские эксперты честно признаются: их «премиальный» кроссовер не выделяется надежностью. Это сложная и требовательная машина, где малейшая ошибка в обслуживании может привести к астрономически дорогостоящему ремонту.

3. Land Rover Discovery Sport

Эвакуаторы, постоянные проблемы с электрикой, бесконечные «глюки» – типичная судьба многих владельцев этой модели. Шутка о том, что машина «настолько умная, что впадает в депрессию», похоже, имеет под собой серьезные основания.

2. Peugeot 2008 (2013-2019)

Французский стиль и комфорт – это, безусловно, хорошо. Но не всегда практично для ежедневной эксплуатации. Peugeot 2008 – это, по сути, хэтчбек 208 «на каблуках», и ломается он так же «капризно», как и его меньший родственник, а не как надежный кроссовер.

1. Land Rover Discovery (2004-2017)

Название модели символизирует приключения и надежность, но, к сожалению, не отражает реального положения вещей. Поломки могут случаться чуть ли не каждые 100 километров, особенно у более старых экземпляров. С такой ненадежностью даже короткая поездка может превратиться в настоящий квест.

Важно При выборе подержанного автомобиля, особенно кроссовера, всегда тщательно проверяйте его историю обслуживания и обращайтесь к квалифицированным механикам для диагностики. Экономия на проверке может обернуться значительно большими затратами в будущем.