Топ-5 вживаний автівок до 400 тис. грн: комфорт та надійність за прийнятну ціну

Автомобіль з пробігом – це завжди ризик. Адже придбавши недорогу машину, яка вже була у вжитку, можна «попасти на гроші», вклавши чималу суму у її ремонт. Однак деякі автомобілі, навіть із кількома сотнями кілометрів «за плечима», можуть вас приємно здивувати.

Провідні українські автоексперти назвали 5 моделей вартістю до 400 тис. грн, які справді варто купувати на вторинному ринку. Їх надійність, економічність, а головне простота в обслуговуванні приємно вразять навіть досвідченого автомобіліста.

Toyota Corolla

Одна з найкращих представниць японської автоіндустрії, що славиться своєю надійністю та мінімальною витратою пального. Навіть купуючи Corolla із пробігом 150-200 тис. км, ви можете не хвилюватися, що її одразу доведеться відганяти на СТО. Адже капітальний ремонт для цієї машини така сама рідкість, як сніг узимку.

Skoda Octavia

Автівка з великим багажником та стильним, ергономічним салоном вразить вас перш за все недорогим обслуговуванням. Простота конструкції та доступні запчастини роблять її ідеальним варіантом для кожного, хто цінує надійність та не хоче переплачувати за ремонт.

Hyundai Solaris

Двигун, що заощадить вам не одну тисячу гривень, та простота в управлінні вже давно вивели Solaris у топ бажаних автівок як на первинному, так і на вторинному авторинку. Ця модель демонструє ідеальне співвідношення ціни та якості, і точно не змусить вас пошкодувати про свій вибір.

Ford Focus

Динамічна керованість у поєднанні зі стильним дизайном створюють образ ідеальної міської автівки. Навіть у дуже поважному віці Focus вражає своєю надійністю, особливо це стосується моделей із бензиновими двигунами.

Kia Rio

Ця автівка приваблює не лише доступністю, а й надійністю та сучасним обладнанням. До того ж Kia Rio недорога в обслуговуванні, тож за ремонт вам не доведеться викласти половину її вартості.