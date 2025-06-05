Топ-5 подержанных автомобилей до 400 тыс. грн: комфорт и надежность за приемлемую цену

Автомобиль с пробегом – это всегда риск. Ведь купив недорогую машину, которая уже была в употреблении, можно «попасть на деньги», вложив немалую сумму в ее ремонт. Однако некоторые автомобили, даже с несколькими сотнями километров за плечами, могут вас приятно удивить.

Ведущие украинские автоэксперты назвали пять моделей стоимостью до 400 тыс. грн, которые действительно следует покупать на вторичном рынке. Их надежность, экономичность, а главное простота в обслуживании приятно удивят даже опытного автомобилиста.

Toyota Corolla

Одна из лучших представительниц японской автоиндустрии, славящаяся своей надежностью и минимальным расходом топлива. Даже покупая Corolla с пробегом 150–200 тыс. км, вы можете не беспокоиться, что ее сразу придется отгонять на СТО. Ведь капитальный ремонт для этой машины такая же редкость, как зимний снег.

Skoda Octavia

Автомобиль с большим багажником и стильным, эргономичным салоном поразит вас прежде всего недорогим обслуживанием. Простота конструкции и доступные запчасти делают ее идеальным вариантом для каждого, кто ценит надежность и не хочет переплачивать за ремонт.

Hyundai Solaris

Двигатель, что сэкономит вам не одну тысячу гривен, и простота в управлении уже давно вывели Solaris в топ желанных автомобилей как на первичном, так и на вторичном авторынке. Эта модель демонстрирует идеальное соотношение цены и качества и точно не заставит вас пожалеть о своем выборе.

Ford Focus

Динамическая управляемость в сочетании со стильным дизайном создают образ идеального городского автомобиля. Даже в очень почтенном возрасте Focus поражает своей надежностью, особенно это касается моделей с бензиновыми двигателями.

Kia Rio

Этот автомобиль привлекает не только доступность, но и надежность и современное оборудование. К тому же Kia Rio недорога в обслуживании, так что за ремонт вам не придется выложить половину ее стоимости.