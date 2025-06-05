4 способа уменьшить счета за свет, если в вашей квартире есть бойлер

Бойлер является одним из самых энергоемких приборов в доме. Однако, существуют эффективные методы, позволяющие существенно экономить электроэнергию при нагревании воды. Следуя нескольким простым советам, вы сможете значительно уменьшить сумму в платежке.

Как экономить электроэнергию с бойлером: советы экспертов

По данным Yasno и 24 Канала, среднестатистическая семья из трех человек, которая использует бойлер, потребляет около 200 киловатт-часов электроэнергии в месяц. Это соответствует примерно 6 кубометрам воды.

Если вы только планируете приобрести бойлер, тщательно выбирайте его объем. Для семьи из двух-трех человек нецелесообразно покупать модель на 100 литров, ведь это приведет к лишним затратам как на сам прибор, так и на его энергопотребление. Оптимальным выбором будет бойлер на 50-60 литров.

Всегда обращайте внимание на класс эффективности водонагревателя. Он должен быть А/А+ или выше, что гарантирует минимальное потребление электроэнергии.

Советы для уже установленных водонагревателей

Если у вас уже есть бойлер, выполняйте несколько правил.

Регулируйте температуру нагрева. Установите температуру нагрева воды на уровне 55 градусов. Это позволит значительно снизить потребление энергии, не ограничивая при этом ваш комфорт. Регулярное обслуживание. Своевременная чистка бойлера и удаление накипи внутри него крайне важны. Накипь действует как изолятор, заставляя бойлер тратить больше энергии на нагрев воды. «Умные» розетки и двухзонный счетчик. Запрограммируйте автоматическое включение/выключение бойлера с помощью «умной» розетки. Если у вас установлен двухзонный счетчик, вы сможете платить за электроэнергию, использованную с 23:00 до 7:00, вдвое дешевле. Не выключайте современный бойлер из сети. Если ваш бойлер является современной моделью, постоянно выключать его из розетки нет смысла. На новый нагрев холодной воды уйдет значительно больше электроэнергии, чем на поддержание ее постоянной температуры. Следовательно, выключать прибор на ночь также не рекомендуется, ведь утром он все равно будет нуждаться в энергии для разогрева. Экономия будет заметна лишь в том случае, если бойлер используется нерегулярно, например, только во время временных перебоев с горячим водоснабжением.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам не только сэкономить электроэнергию, но и продлить срок службы вашего бойлера.