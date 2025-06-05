4 способи зменшити рахунки за світло, якщо у вашій квартирі є бойлер

Бойлер є одним із найенергоємніших приладів у домі. Проте, існують ефективні методи, що дозволяють суттєво заощаджувати електроенергію під час нагрівання води. Дотримуючись кількох простих порад, ви зможете значно зменшити суму у платіжці.

Як економити електроенергію з бойлером: поради експертів

За даними Yasno та 24 Каналу, середньостатистична сім’я з трьох осіб, яка використовує бойлер, споживає близько 200 кіловат-годин електроенергії на місяць. Це відповідає приблизно 6 кубометрам води.

Якщо ви тільки плануєте придбати бойлер, ретельно обирайте його об’єм. Для родини з двох-трьох осіб недоцільно купувати модель на 100 літрів, адже це призведе до зайвих витрат як на сам прилад, так і на його енергоспоживання. Оптимальним вибором буде бойлер на 50-60 літрів.

Завжди звертайте увагу на клас ефективності водонагрівача. Він має бути А/А+ або вище, що гарантує мінімальне споживання електроенергії.

Поради для вже встановлених водонагрівачів

Якщо у вас вже є бойлер, виконуйте кілька правил.

Регулюйте температуру нагрівання. Встановіть температуру нагрівання води на рівні 55 градусів. Це дозволить значно знизити споживання енергії, не обмежуючи при цьому ваш комфорт. Регулярне обслуговування. Своєчасна чистка бойлера та видалення накипу всередині нього є вкрай важливими. Накип діє як ізолятор, змушуючи бойлер витрачати більше енергії на нагрів води. “Розумні” розетки та двозонний лічильник. Запрограмуйте автоматичне вмикання/вимикання бойлера за допомогою “розумної” розетки. Якщо у вас встановлений двозонний лічильник, ви зможете сплачувати за електроенергію, використану з 23:00 до 7:00, вдвічі дешевше. Не вимикайте сучасний бойлер з мережі. Якщо ваш бойлер є сучасною моделлю, постійно вимикати його з розетки немає сенсу. На нове нагрівання холодної води піде значно більше електроенергії, ніж на підтримання її сталої температури. Отже, вимикати прилад на ніч також не рекомендується, адже вранці він все одно потребуватиме енергії для розігріву. Економія буде помітна лише в тому випадку, якщо бойлер використовується нерегулярно, наприклад, тільки під час тимчасових перебоїв з гарячим водопостачанням.

Дотримання цих рекомендацій допоможе вам не лише заощадити електроенергію, а й продовжити термін служби вашого бойлера.