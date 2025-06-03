В Украине ликвидируют еще один банк: чтобы забрать деньги у вкладчиков осталось всего 2 дня

Через несколько дней украинцы, которые держали свои деньги в ПАО «Фидобанк», потеряют возможность забрать их обратно. Дело в том, что этот банк сейчас находится в процессе ликвидации, а срок выплаты компенсационных сумм Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ) вскоре истечет. В ФГВФЛ рассказали, сколько у вкладчиков осталось времени, чтобы вернуть хотя бы часть своих сбережений.

Еще несколько дней и все будет потеряно

Как отметили представители Фонда гарантирования вкладов, клиентам ПАО «Фидобанк» еще в начале мая объявили о сроках выплаты компенсационных сумм. В частности, на сайте организации было опубликовано соответствующее объявление. В нем говорилось, что с 6 мая вкладчики обанкротившегося банка будут иметь еще 30 дней, или чтобы вернуть хотя бы часть своих депозитов.

Установленный ФГВФЛ срок истекает уже 5 июня. Это означает, что держателям депозитов ПАО «Фидобанк» нужно поскорее забрать свои средства. Ведь, кроме этих денег, они больше не получат ни от банка, ни от Фонда гарантирования вкладов никакого возмещения.

Как получить компенсацию?

Чтобы получить компенсационную выплату вкладчикам ПАО «Фидобанк» необходимо как можно скорее обратиться в один из банков-агентов ФГВФЛ. Там им выплатят определенную Фондом сумму в качестве возмещения за потерянные депозиты. С полным список таких банков можно ознакомиться на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов.

Почему «Фидобанк» закрывают?

К закрытию ПАО «Фидобанк» шло уже давно. Впервые о его финансовых проблемах стало известно еще в мае 2016 года. Тогда Нацбанк отнес финучреждение к категорию неплатежеспособных. На это было сразу несколько причин:

значительный отток средств со счетов юридических лиц и других банков;

отказ потенциального инвестора банка участвовать в его докапитализации.

Несмотря на столь существенные проблемы, «Фидобанк» не обратился к НБУ с просьбой о получении рефинансирования. Впоследствии банк уже не имел возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства перед вкладчиками. Поэтому в Нацбанке решили отозвать лицензию ПАО «Фидобанк» и полностью его ликвидировать.