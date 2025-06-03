В Україні ліквідовують ще один банк: щоб забрати гроші у вкладників залишилось лише 2 дні

За декілька днів українці, які тримали свої гроші у ПУАТ «Фідобанк» втратять можливістьне забрати їх назад. Справа в тому, що цей банк зараз знаходиться у процесі ліквідації, а термін виплати компенсаційних сум Фондом гарантування вкладів (ФГВФО) незабаром спливе. У ФГВФО розповіли, скільки у вкладників залишилося часу, щоб повернути бодай частину своїх заощаджень.

Ще кілька днів і все буде втрачено

Як зазначили представники Фонду гарантування вкладів, клієнтам ПУАТ «Фідобанк» ще на початку травня оголосили про терміни виплати компенсаційних сум. Зокрема на сайті організації було опубліковане відповідне оголошення. У ньому йшлося про те, що із 6 травня вкладники збанкрутілого банку матимуть ще 30 днів, або повернути хоча б частину своїх депозитів.

Встановлений ФГВФО термін спливає вже 5 червня. Це означає, що тримачам депозитів ПУАТ «Фідобанк» потрібно чим скоріше забрати свої кошти. Адже крім цих грошей вони більше не отримають ані від банку, ані від Фонду гарантування вкладів жодного відшкодування.

Як отримати компенсацію?

Щоб отримати компенсаційну виплату вкладникам ПУАТ «Фідобанк» необхідно чимскоріш звернутися до одного з банків-агентів ФГВФО. Там вони зможуть отримати певну, визначену Фондом, суму в якості відшкодування за свої втрачені депозити. Із повним переліком таких банків можна ознайомитися на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів.

Чому «Фідобанк» закривають?

До закриття ПУАТ «Фідобанк» йшло вже давно. Вперше про його фінансові проблеми стало відомо ще у травні 2016-го. Тоді Нацбанк відніс фінустанову до категорії неплатоспроможних. На це було одразу кілька причин:

значний відтік коштів з рахунків юридичних осіб та інших фінустанов;

відмова потенційного інвестора банку приймати участь у його докапіталізації.

Попри такі суттєві проблеми, «Фідобанк» не звернувся до НБУ з проханням про отримання рефінансування. Згодом банк вже не мав змоги належним чином виконувати свої зобов’язання перед вкладниками. Тож у Нацбанку вирішили відкликати ліцензію ПУАТ «Фідобанк» та повністю його ліквідувати.