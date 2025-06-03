Сладкий капкан: какие 3 продукта опасно употреблять в жару
В жаркую погоду многие ищут спасения в «холодных» продуктах, однако такой подход может быть крайне ошибочным, особенно для людей с определенными проблемами желудочно-кишечного тракта. Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, какие сладости и напитки могут нести скрытую угрозу в летнюю жару.
Мороженое, лимонады и риск ОРЗ: что скрывают любимые лакомства
На удивление, любимое многими мороженое может быть опасным при высоких температурах воздуха.
Почему мороженое и сладкие напитки опасны в жару:
- Высококалорийность мороженого. Этот сладкий десерт является высококалорийным и может перегружать пищеварительную систему, что затрудняет его усвоение.
- Влияние на дыхательные пути. Холодный продукт воздействует на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, что может вызвать спазм сосудов. Как следствие, любители мороженого становятся более склонными к острым респираторным заболеваниям (ОРЗ).
- Усиление жажды и обезвоживания от сладких напитков. Лимонады, квас и молочные коктейли, несмотря на свою привлекательность, не только усиливают жажду, но и препятствуют стабильному потоотделению. Это значительно повышает риск обезвоживания организма.
Врач предлагает в качестве альтернативы для утоления жажды выбирать воду, несладкий чай, компот или морс.
Продукты с коротким сроком годности и пищевые отравления
Летом значительно возрастает риск пищевых токсикоинфекций из-за быстрого размножения патогенных бактерий в продуктах питания при высоких температурах.
Продукты с небольшим сроком годности: молоко, творог, сметана, яйца, колбасные изделия, салаты с майонезом, пирожные с кремом и тому подобное стоит исключить из своего рациона, особенно во время путешествий.
Симптомами отравления могут быть тошнота, рвота, диарея, боль в животе и повышение температуры тела. Чтобы избежать неприятных последствий в дороге, специалист советует выбирать сухие перекусы, такие как печенье или крекеры, а из напитков – бутилированную воду.