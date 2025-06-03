Сладкий капкан: какие 3 продукта опасно употреблять в жару

В жаркую погоду многие ищут спасения в «холодных» продуктах, однако такой подход может быть крайне ошибочным, особенно для людей с определенными проблемами желудочно-кишечного тракта. Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала, какие сладости и напитки могут нести скрытую угрозу в летнюю жару.

Мороженое, лимонады и риск ОРЗ: что скрывают любимые лакомства

На удивление, любимое многими мороженое может быть опасным при высоких температурах воздуха.

Почему мороженое и сладкие напитки опасны в жару:

Высококалорийность мороженого. Этот сладкий десерт является высококалорийным и может перегружать пищеварительную систему, что затрудняет его усвоение.

Влияние на дыхательные пути. Холодный продукт воздействует на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, что может вызвать спазм сосудов. Как следствие, любители мороженого становятся более склонными к острым респираторным заболеваниям (ОРЗ).

Усиление жажды и обезвоживания от сладких напитков. Лимонады, квас и молочные коктейли, несмотря на свою привлекательность, не только усиливают жажду, но и препятствуют стабильному потоотделению. Это значительно повышает риск обезвоживания организма.

Врач предлагает в качестве альтернативы для утоления жажды выбирать воду, несладкий чай, компот или морс.

Продукты с коротким сроком годности и пищевые отравления

Летом значительно возрастает риск пищевых токсикоинфекций из-за быстрого размножения патогенных бактерий в продуктах питания при высоких температурах.

Продукты с небольшим сроком годности: молоко, творог, сметана, яйца, колбасные изделия, салаты с майонезом, пирожные с кремом и тому подобное стоит исключить из своего рациона, особенно во время путешествий.

Симптомами отравления могут быть тошнота, рвота, диарея, боль в животе и повышение температуры тела. Чтобы избежать неприятных последствий в дороге, специалист советует выбирать сухие перекусы, такие как печенье или крекеры, а из напитков – бутилированную воду.