Солодкий капкан: які 3 продукти небезпечно вживати у спеку

У спекотну погоду багато хто шукає порятунку у “холодних” продуктах, проте такий підхід може бути вкрай помилковим, особливо для людей з певними проблемами шлунково-кишкового тракту. Лікар-гастроентеролог Євгенія Мельникова розповіла, які солодощі та напої можуть нести приховану загрозу у літню спеку.

Морозиво, лимонади та ризик ОРЗ: що приховують улюблені ласощі

На подив, улюблене багатьма морозиво може бути небезпечним при високих температурах повітря.

Чому морозиво та солодкі напої небезпечні у спеку:

Висококалорійність морозива. Цей солодкий десерт є висококалорійним і може перевантажувати травну систему, що ускладнює його засвоєння.

Вплив на дихальні шляхи. Холодний продукт впливає на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, що може викликати спазм судин. Як наслідок, любителі морозива стають більш схильними до гострих респіраторних захворювань (ГРЗ).

Посилення спраги та зневоднення від солодких напоїв. Лимонади, квас та молочні коктейлі, попри свою привабливість, не тільки посилюють спрагу, а й перешкоджають стабільному потовиділенню. Це значно підвищує ризик зневоднення організму.

Лікарка пропонує в якості альтернативи для втамування спраги обирати воду, несолодкий чай, компот або морс.

Продукти з коротким терміном придатності та харчові отруєння

Влітку значно зростає ризик харчових токсикоінфекцій через швидке розмноження патогенних бактерій у продуктах харчування за високих температур.

Продукти з невеликим терміном придатності: молоко, сир, сметана, яйця, ковбасні вироби, салати з майонезом, тістечка з кремом та тому подібне варто виключити зі свого раціону, особливо під час подорожей.

Симптомами отруєння можуть бути нудота, блювання, діарея, біль у животі та підвищення температури тіла. Щоб уникнути неприємних наслідків у дорозі, фахівець радить обирати сухі перекуси, такі як печиво або крекери, а з напоїв – бутильовану воду.