Солодкий капкан: які 3 продукти небезпечно вживати у спеку
У спекотну погоду багато хто шукає порятунку у “холодних” продуктах, проте такий підхід може бути вкрай помилковим, особливо для людей з певними проблемами шлунково-кишкового тракту. Лікар-гастроентеролог Євгенія Мельникова розповіла, які солодощі та напої можуть нести приховану загрозу у літню спеку.
Морозиво, лимонади та ризик ОРЗ: що приховують улюблені ласощі
На подив, улюблене багатьма морозиво може бути небезпечним при високих температурах повітря.
Чому морозиво та солодкі напої небезпечні у спеку:
- Висококалорійність морозива. Цей солодкий десерт є висококалорійним і може перевантажувати травну систему, що ускладнює його засвоєння.
- Вплив на дихальні шляхи. Холодний продукт впливає на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, що може викликати спазм судин. Як наслідок, любителі морозива стають більш схильними до гострих респіраторних захворювань (ГРЗ).
- Посилення спраги та зневоднення від солодких напоїв. Лимонади, квас та молочні коктейлі, попри свою привабливість, не тільки посилюють спрагу, а й перешкоджають стабільному потовиділенню. Це значно підвищує ризик зневоднення організму.
Лікарка пропонує в якості альтернативи для втамування спраги обирати воду, несолодкий чай, компот або морс.
Продукти з коротким терміном придатності та харчові отруєння
Влітку значно зростає ризик харчових токсикоінфекцій через швидке розмноження патогенних бактерій у продуктах харчування за високих температур.
Продукти з невеликим терміном придатності: молоко, сир, сметана, яйця, ковбасні вироби, салати з майонезом, тістечка з кремом та тому подібне варто виключити зі свого раціону, особливо під час подорожей.
Симптомами отруєння можуть бути нудота, блювання, діарея, біль у животі та підвищення температури тіла. Щоб уникнути неприємних наслідків у дорозі, фахівець радить обирати сухі перекуси, такі як печиво або крекери, а з напоїв – бутильовану воду.