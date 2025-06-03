Незабаром в українців значно зростуть шанси отримати житло: новий законопроект дозволить купувати квартири на пільгових умовах

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який повинен покращити ситуацію з житлом. Сформований урядом документ «Про основні засади житлової політики» вже був рекомендований до схвалення профільним парламентським комітетом. Якщо його приймуть, на українців чекають численні зміни, зокрема вирішення питання застарілого житлового фонду.

Ідея хороша, але потребує доопрацювання

Законопроект, зареєстрований під №12377, на думку парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування цілком має право на життя. Його завдання, покращити житлові умови українців та підвищити рівень доступності житла, парламентарі вважають одним із найважливіших. Адже зараз тисячі українців щодня втрачають своє житло через бомбардування та опиняються на вулиці.

Однак, як зазначила депутатка від партії «Слуга народу» Олена Шуляк, документ ще потребує доопрацювання. Зокрема в ньому потрібно усунути деякі помилки і суперечності, а до частини тез внести правки та уточнення.

Чому Україні необхідна житлова реформа

Олена Шуляк також підкреслила необхідність оновлення та перегляду деяких законів, що стосуються житлової політики. Адже актуальна сьогодні система заснована на Житловому кодексі, який прийняли ще у 1983 році, тобто понад 40 років тому.

Наразі ж ситуація із житлом в Україні вкрай складна:

у черзі на житло стоять 600 тис. українців, не маючи жодних гарантій на його отримання;

немає ані соціальної оренди житла, ані маневреного житлового фонду;

законодавча сторона питання оренди житла не пропрацьована належним чином і знаходиться на примітивному рівні;

слабка іпотечна політика для ВПО;

застарілий житловий фонд.

Все це щодня ускладнюється новими і новими руйнуваннями житлових будинків та появою ще більшої кількості переселенців, яким просто ніде жити.

Що пропонує новий житловий закон

Документ, за який незабаром запропонують проголосувати депутатам, передбачає насамперед формування «ефективної кредитно-іпотечної політики». Ідеться про:

іпотеку на пільгових умовах;

компенсацію вартості житла для тих, хто його втратив;

оренду з викупом;

лізинг нерухомості.

Якщо законопроект буде належним чином допрацьований та схвалений нардепами, українцям стане простіше отримати чи придбати житло, внаслідок чого їх житлові умови значно покращаться.