В скором времени у украинцев значительно возрастут шансы получить жилье: новый законопроект позволит покупать квартиры на льготных условиях

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который должен улучшить ситуацию с жильем. Сформированный правительством документ «Об основных принципах жилищной политики» уже был рекомендован к одобрению профильным парламентским комитетом. Если его примут, украинцев ждут многочисленные изменения, в частности решение вопроса устаревшего жилищного фонда.

Идея хорошая, но требует доработки

Законопроект, зарегистрированный под №12377, по мнению парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства вполне имеет право на жизнь. Его задачу, улучшить жилищные условия украинцев и повысить уровень доступности жилья, парламентарии считают одной из важнейших. Ведь сейчас тысячи украинцев ежедневно теряют свое жилье из-за бомбардировок и оказываются буквально на улице.

Однако, как отметила депутат от партии «Слуга народа» Елена Шуляк, документ все еще нуждается в доработке. В частности, в нем нужно устранить некоторые ошибки и противоречия, а в часть тезисов внести правки и уточнения.

Почему Украине необходима жилищная реформа

Елена Шуляк также подчеркнула необходимость обновления и пересмотра некоторых законов, касающихся жилищной политики. Ведь актуальная сегодня система основана на Жилищном кодексе, который был принят еще в 1983 году, то есть более 40 лет назад.

Пока же ситуация с жильем в Украине крайне сложная:

в очереди на жилье стоит 600 тыс. украинцев, не имея никаких гарантий его получения;

нет ни социальной аренды жилья, ни маневренного жилищного фонда;

законодательная сторона вопроса аренды жилья не проработана должным образом и находится на примитивном уровне;

слабая ипотечная политика для ВПЛ;

устаревший жилищный фонд.

Все это каждый день осложняется новыми и новыми разрушениями жилых домов и появлением еще большего количества переселенцев, которым просто негде жить.

Что предлагает новый жилищный закон

Документ, за который предложат проголосовать депутатам, предусматривает прежде всего формирование «эффективной кредитно-ипотечной политики». Речь о:

ипотеке на льготных условиях;

компенсации стоимости жилья для тех, кто его потерял;

аренде с выкупом;

лизинге недвижимости.

Если законопроект будет доработан и одобрен нардепами, украинцам станет проще получить или приобрести жилье, в результате чего их жилищные условия значительно улучшатся.