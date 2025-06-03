Науковці виявили новий супутник Землі: звідки він взявся і чи може скласти конкуренцію Місяцю

Роками вчені були впевнені, що у Землі є лише один супутник – Місяць. Однак нещодавнє відкриття здивувало усіх і стало справжньою сенсацією у астрономічних колах. Науковці виявили новий об’єкт, який вже понад 100 років не покидає орбіти Землі. Що ж це: «новий Місяць» чи якийсь тимчасовий супутник, який незабаром поглине неосяжний космос?

Що являє собою знайдений космічний об’єкт?

Космічне тіло, яке науковці виявили на орбіті Землі, отримало назву 2024 FW13. Як і наша планета, він обертається навколо Сонця. Проте його орбіта повністю співпадає з орбітою Землі. Цей об’єкт складно порівнювати з Місяцем, адже знаходиться він на нашій орбіті не більше 100 років, до того ж не прив’язаний до Землі силою гравітації. Але через те, що знахідка поводить себе наче супутник, вчені почали застосовувати до неї подібний термін – квазісупутник.

Який розмір нового міні-супутника?

Розмір виявленого вченими космічного об’єкту складає орієнтовно 10-15 метрів. Саме тому астрономи далеко не одразу помітили його присутність на земній орбіті. І хоч новий міні-супутник Землі має такі скромні розміри, в подальшому він може прислужитися меті вивчення космосу. Наприклад його можна використовувати для досліджень, і навіть в якості бази для старту дальніх космічних місій.

Як він потрапив на нашу орбіту?

Щодо цього вчені поки не мають єдиної думки. Так званий квазісупутник Землі з однаковою імовірністю може бути захопленим земною гравітацією астероїдом, або ж уламком з поясу між Юпітером та Марсом. Однак вже близько 100 років 2024 FW13 не покидає орбіти Землі і, за очікуваннями вчених, залишиться там ще принаймні на такий самий період часу.

Ще одна таємниця космосу розкрита, але скільки їх ще залишилось…

Науковці переконані, що 2024 FW13 точно не конкурент Місяцю. Та випадкове виявлення ще одного, нехай мініатюрного та тимчасового, але все ж супутника Землі, може бути лише початком розгадки чергової таємниці космосу. Адже якщо знайшовся один, не виключено, що знайдеться і більше загадкових об’єктів на орбіті нашої планети, про які ми раніше не чули і яких так довго не помічали.