Ученые обнаружили новый спутник Земли: откуда он взялся и может ли составить конкуренцию Луне

Годами ученые были уверены, что у Земли есть только один спутник – Луна. Однако недавнее открытие удивило всех и стало подлинной сенсацией в астрономических кругах. Ученые обнаружили новый объект, который уже более 100 лет не покидает орбиты Земли. Что же это: «новая Луна» или какой-то временный спутник, который вскоре поглотит необъятный космос?

Что представляет собой обнаруженный космический объект?

Космическое тело, которое ученые обнаружили на орбите Земли, получило название 2024 FW13. Как и наша планета, он вращается вокруг Солнца. Однако его орбита полностью совпадает с орбитой Земли. Этот объект сложно сравнивать с Луной, ведь находится он на нашей орбите не более 100 лет, к тому же не привязан к Земле силой гравитации. Но из-за того, что находка ведет себя как спутник, ученые начали применять к ней подобный термин – квазиспутник.

Каков размер нового мини-спутника?

Размер обнаруженного учеными космического объекта составляет ориентировочно 10-15 метров. Поэтому астрономы далеко не сразу заметили его присутствие на земной орбите. И хотя новый мини-спутник Земли имеет такие скромные размеры, в дальнейшем он может послужить цели изучения космоса. К примеру его можно использовать для исследований, и даже в качестве базы для старта дальних космических миссий.

Как он попал на нашу орбиту?

По этому поводу у ученых пока нет единого мнения. Так называемый квазиспутник Земли с одинаковой вероятностью может быть захваченным земной гравитацией астероидом, или же обломком из пояса между Юпитером и Марсом. Однако уже около 100 лет 2024 FW13 не покидает орбиты Земли и, по ожиданиям ученых, останется там еще по крайней мере на такой же период времени.

Еще одна тайна космоса раскрыта, но сколько их еще осталось…

Ученые убеждены, что 2024 FW13 точно не конкурент Луне. Но случайное обнаружение еще одного, пусть миниатюрного и временного, но все же спутника Земли может быть только началом разгадки очередной тайны космоса. Ведь если нашелся один, не исключено, что найдется и больше загадочных объектов на орбите нашей планеты, о которых мы раньше не слышали и так долго не замечали.