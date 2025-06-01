Водіям назвали основну ознаку того, що кондиціонер в авто потрібно заправляти

З часом ефективність автомобільного кондиціонера може знижуватися, а в салоні може з’явитися неприємний запах. Це часто свідчить про те, що настав час заправити систему холодоагентом. Розуміння принципів роботи кондиціонера та ознак його несправності допоможе вчасно звернутися до фахівців та уникнути дорогого ремонту.

Чому кондиціонер потребує заправки та як розпізнати проблему

Кондиціонер в автомобілі – це складна система, що складається з алюмінієвих трубок, якими циркулюють масло та фреон (холодоагент). Фреон постійно змінює свій агрегатний стан – з газоподібного на рідкий і навпаки, забезпечуючи охолодження. З віком автомобіля герметичність стиків трубок може порушуватися через постійні вібрації та природне старіння матеріалів, зокрема гумових ущільнювачів, які пересихають. Це призводить до поступового витоку фреону. Навіть у повністю герметичній системі холодоагент з часом може випаровуватися.

Основні ознаки нестачі холодоагенту:

Слабке або відсутнє охолодження. Кондиціонер подає повітря, але воно не стає холодним, або охолодження недостатнє.

Часте вимикання компресора. Система не може підтримувати необхідний тиск, що призводить до періодичного вимкнення компресора.

Неприємний запах: Поява затхлого або неприємного запаху з повітроводів.

Сторонні звуки. Шипіння або свист при увімкненні кондиціонера (хоча це також може вказувати на несправність компресора).

Якщо кондиціонер перестав ефективно охолоджувати, однієї заправки може бути недостатньо. У такому випадку, можливо, доведеться провести комплексну діагностику на герметичність усіх елементів системи, замінити зношені ущільнювачі, шланги або осушувач, а також повністю очистити систему кондиціонування.

Окрім заправки фреоном, важливо регулярно чистити систему вентиляції. З часом у ній накопичуються бактерії та пил, що є джерелом неприємного запаху та можуть бути шкідливими для здоров’я, особливо для алергіків або людей з астмою. Чистку системи можна поєднати із заміною холодоагенту.

Коли та як часто заправляти кондиціонер?

Частота заправки кондиціонера безпосередньо залежить від стану системи та віку автомобіля.

Нові авто. У герметичному кондиціонері нового автомобіля холодоагент може не потребувати дозаправки протягом 5-7 років.

Старіші авто. Надалі, якщо з’являються ознаки нестачі фреону, заправка може знадобитися приблизно раз на два роки.

Мікровитоки. При незначних мікровитоках (наприклад, у місцях з’єднання шлангів) фреон доведеться доливати раз на 1–3 роки.

Після ремонту. Після ремонту або заміни компресора, трубок чи радіатора необхідно повністю очистити та заправити всю систему.

Якщо фреон втрачається швидше, ніж за рік, це є тривожним сигналом. У такому випадку необхідно шукати та усувати витік, а не просто доливати холодоагент. Разом із фреоном через тріщини витікає й масло, яке циркулює по тих самих трубках, а також може потрапити волога, що спричинить корозію системи. Це вже вимагатиме не просто заправки, а повноцінного ремонту.