Водителям назвали основной признак того, что кондиционер в авто нужно заправлять
Со временем эффективность автомобильного кондиционера может снижаться, а в салоне может появиться неприятный запах. Это часто свидетельствует о том, что пришло время заправить систему хладагентом. Понимание принципов работы кондиционера и признаков его неисправности поможет вовремя обратиться к специалистам и избежать дорогостоящего ремонта.
Почему кондиционер нуждается в заправке и как распознать проблему
Кондиционер в автомобиле – это сложная система, состоящая из алюминиевых трубок, по которым циркулируют масло и фреон (хладагент). Фреон постоянно меняет свое агрегатное состояние – из газообразного в жидкое и наоборот, обеспечивая охлаждение. С возрастом автомобиля герметичность стыков трубок может нарушаться из-за постоянных вибраций и естественного старения материалов, в частности резиновых уплотнителей, которые пересыхают. Это приводит к постепенной утечке фреона. Даже в полностью герметичной системе хладагент со временем может испаряться.
Основные признаки недостатка хладагента:
- Слабое или отсутствует охлаждение. Кондиционер подает воздух, но он не становится холодным, или охлаждение недостаточное.
- Частое выключение компрессора. Система не может поддерживать необходимое давление, что приводит к периодическому выключению компрессора.
- Неприятный запах: Появление затхлого или неприятного запаха из воздуховодов.
- Посторонние звуки. Шипение или свист при включении кондиционера (хотя это также может указывать на неисправность компрессора).
Если кондиционер перестал эффективно охлаждать, одной заправки может быть недостаточно. В таком случае, возможно, придется провести комплексную диагностику на герметичность всех элементов системы, заменить изношенные уплотнители, шланги или осушитель, а также полностью очистить систему кондиционирования.
Кроме заправки фреоном, важно регулярно чистить систему вентиляции. Со временем в ней накапливаются бактерии и пыль, которые являются источником неприятного запаха и могут быть вредными для здоровья, особенно для аллергиков или людей с астмой. Чистку системы можно совместить с заменой хладагента.
Когда и как часто заправлять кондиционер?
Частота заправки кондиционера напрямую зависит от состояния системы и возраста автомобиля.
- Новые авто. В герметичном кондиционере нового автомобиля хладагент может не нуждаться в дозаправке в течение 5-7 лет.
- Более старые авто. В дальнейшем, если появляются признаки нехватки фреона, заправка может потребоваться примерно раз в два года.
- Микровотоки. При незначительных микровытоках (например, в местах соединения шлангов) фреон придется доливать раз в 1-3 года.
- После ремонта. После ремонта или замены компрессора, трубок или радиатора необходимо полностью очистить и заправить всю систему.
Если фреон теряется быстрее, чем за год, это является тревожным сигналом. В таком случае необходимо искать и устранять утечку, а не просто доливать хладагент. Вместе с фреоном через трещины вытекает и масло, которое циркулирует по тем же трубкам, а также может попасть влага, что приведет к коррозии системы. Это уже потребует не просто заправки, а полноценного ремонта.