Авто для комфортных поездок: какие машины идеально подходят для пожилых водителей

Для пожилых людей за рулем приоритетными являются комфорт, простота в эксплуатации, надежность и минимум лишней электроники. Такие автомобили не стремятся к спортивным рекордам, зато они созданы для спокойных, уверенных поездок, сохраняя спину и нервы водителя. Вот шесть моделей, которые идеально подходят тем, кто ценит размеренность и предсказуемость на дороге.

Автомобили, обеспечивающие спокойствие и надежность

При выборе автомобиля для пожилого возраста, важно сосредоточиться на функциональности, а не на модных «фишках».

Renault Logan. Этот седан считается одним из самых понятных и надежных на рынке. Он имеет приятную обзорность, большие двери и простую приборную панель. Logan не пугает чрезмерной электроникой и не требует постоянного внимания – сел и поехал. Volkswagen Polo (седан). Немецкое качество без лишних выдумок. Подвеска прекрасно справляется с неровностями дорог, коробка передач работает плавно, а управление – интуитивно понятное. В салоне тихо, сиденья удобные, а уровень безопасности – высокий. Hyundai Solaris. Эта модель проверена временем и отличается простотой в обслуживании. Она имеет хорошую управляемость, отличную шумоизоляцию и интуитивно понятный интерфейс. Особенно удобны версии с классическим «автоматом» – без рывков и лишних забот. Skoda Rapid. Автомобиль, который больше, чем кажется. Он имеет огромный багажник, продуманную эргономику и высокий потолок. Rapid «дружелюбный» даже к тем, кто не хочет привыкать к новым технологиям. Дополнительным бонусом является экономичный расход топлива. Toyota Corolla. Если бюджет позволяет, это настоящий эталон. Легендарная надежность, продуманная эргономика и мягкая подвеска делают эту машину идеальным выбором. Corolla служит долго и без неприятных сюрпризов, сохраняя нервы своего владельца.

На что обращать внимание при выборе авто для пожилых водителей

Чтобы выбрать удобное авто для пенсионера, обратите внимание на несколько моментов.