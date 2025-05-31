Тепер без “сюрпризів”: для водіїв в Україні вводять нові правила вже з 1 червня

В Україні для водіїв запроваджуються дві взаємопов’язані зміни, що стосуються проходження технічного огляду. Нові, більш жорсткі вимоги вже набули чинності, а з 1 червня очікується зростання вартості цієї послуги для певних категорій транспортних засобів.

Посилення техогляду: менше бюрократії, більше контролю

З 19 травня технічний огляд автомобілів відбувається за новими, чіткішими правилами. Його мета – не тільки зменшити бюрократичні процедури, а й суттєво підвищити прозорість та відповідальність.

Основні нововведення техогляду:

Обов’язкова відеофіксація. Весь процес огляду, від першої до останньої хвилини, тепер фіксується на відео. Це унеможливить “приховування” будь-яких суттєвих несправностей.

Чіткі вимоги. Перевірка відбувається згідно з детальним переліком пунктів, що стосуються гальмівної системи, кермування, коліс, зовнішнього освітлення, екологічного стандарту тощо.

Відповідальність інспектора. Відзнятий матеріал буде переглядатися, і інспектор не підпише документ, якщо виявить порушення, оскільки він несе відповідальність за виданий акт. Це дозволить правоохоронній системі притягувати до відповідальності осіб, які видали дозволи на експлуатацію несправного комерційного транспорту (наприклад, маршруток).

Категорії транспорту. Важливо пам’ятати, що обов’язковий техогляд стосується лише комерційного транспорту, а не приватних легкових автомобілів.

Періодичність. Не змінилася і становить 2 роки для комерційного транспорту, та двічі на рік для автобусів.

Зміни у вартості та штрафи: що чекає водіїв з 1 червня

З початку літа, тобто з 1 червня, зросте вартість послуги технічного огляду. Легкові авто та транспорт до 3,5 тонн вартість проходження техогляду становитиме 1700 гривень. Автобуси та вантажівки за проходження ТО доведеться заплатити 2300 гривень.

Якщо пропустити обов’язковий техогляд, передбачений штраф у розмірі 3400 гривень. Подальше ігнорування або повторне порушення може призвести до позбавлення права керування транспортним засобом або ж до адміністративного арешту.

Ці нововведення покликані підвищити безпеку дорожнього руху та забезпечити належний технічний стан комерційних транспортних засобів в Україні.