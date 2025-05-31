Новые правила для переводов средств: какую сумму украинцам установят с 1 июня и кто «под риском»

С 1 июня 2025 года в Украине меняются правила переводов денег с карты на карту. Сумма, которую можно будет перечислить без специального подтверждения дохода, уменьшится со 150 000 до 100 000 гривен в месяц. Эти изменения предусмотрены меморандумом, подписанным украинскими банками, и призваны усилить контроль над финансовыми операциями.

Новые лимиты и категории клиентов: что изменится с 1 июня

Согласно новому меморандуму, заключенному между банками, основным лимитом для карточных переводов для большинства граждан станет 100 000 гривен в месяц. Это на 50 000 гривен меньше, чем было раньше.

Основные моменты новых ограничений:

Общий лимит. С 1 июня 2025 года максимальная сумма переводов с карты на карту без документального подтверждения доходов составит 100 000 грн в месяц.

Увеличение лимита. Чтобы увеличить эту сумму, клиент должен будет предоставить банку документальное подтверждение более высокого уровня своих доходов. Новый лимит будет установлен в пределах этих подтвержденных поступлений.

«Рисковые клиенты». Для отдельной категории «рисковых клиентов» ограничения будут еще строже – до 50 000 грн в месяц. Критерии отнесения к этой категории в меморандуме не расшифрованы.

Исключения. Важно отметить, что эти лимиты не распространяются на переводы средств между двумя собственными счетами, которые клиент открыл в одном банке.

Эти шаги, вероятно, связаны с общей стратегией государства по усилению финансового мониторинга и противодействия нелегальным операциям.

Как подготовиться к изменениям: советы банкиров

Банковский сектор уже рекомендует украинцам заранее позаботиться о том, чтобы избежать возможных неудобств, связанных с новыми ограничениями.

Заместитель председателя правления Глобус Банка Анна Довгальская советует прежде всего получить документальное подтверждение своих доходов. Это может значительно увеличить доверие банка к клиенту, позволяя финансовому учреждению, в случае необходимости, увеличить установленный лимит.

Для подтверждения доходов могут понадобиться:

Справки ОК-5 и ОК-7 (индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц).

Налоговая декларация.

Зарплатные сведения.

Подтверждение зачислений от государственных органов.

Подтвержденные доходы членов семей.

Документы, подтверждающие волонтерскую деятельность или другие законные источники доходов.

Кроме того, Довгальская рекомендует оптимизировать количество банковских счетов. По ее словам, не стоит открывать чрезмерное количество счетов, чтобы попытаться обойти лимиты. Зато следует позаботиться о закрытии «пустых» или неактивных счетов. Эти простые шаги помогут избежать недоразумений и обеспечить бесперебойность ваших финансовых операций в условиях новых правил.