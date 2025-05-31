Нові правила для переказів коштів: яку суму українцям встановлять з 1 червня та хто “під ризиком”

З 1 червня 2025 року в Україні змінюються правила переказів грошей з картки на картку. Сума, яку можна буде перерахувати без спеціального підтвердження доходу, зменшиться зі 150 000 до 100 000 гривень на місяць. Ці зміни передбачені меморандумом, підписаним українськими банками, і покликані посилити контроль над фінансовими операціями.

Нові ліміти та категорії клієнтів: що зміниться з 1 червня

Згідно з новим меморандумом, укладеним між банками, основним лімітом для карткових переказів для більшості громадян стане 100 000 гривень на місяць. Це на 50 000 гривень менше, ніж було раніше.

Основні моменти нових обмежень:

Загальний ліміт. З 1 червня 2025 року максимальна сума переказів з картки на картку без документального підтвердження доходів становитиме 100 000 грн на місяць.

Збільшення ліміту. Щоб збільшити цю суму, клієнт повинен буде надати банку документальне підтвердження вищого рівня своїх доходів. Новий ліміт буде встановлено в межах цих підтверджених надходжень.

“Ризикові клієнти”. Для окремої категорії “ризикових клієнтів” обмеження будуть ще суворішими – до 50 000 грн на місяць. Критерії віднесення до цієї категорії в меморандумі не розшифровані.

Винятки. Важливо зазначити, що ці ліміти не поширюються на перекази коштів між двома власними рахунками, які клієнт відкрив в одному банку.

Ці кроки, ймовірно, пов’язані із загальною стратегією держави щодо посилення фінансового моніторингу та протидії нелегальним операціям.

Як підготуватися до змін: поради банкірів

Банківський сектор уже рекомендує українцям заздалегідь подбати про те, щоб уникнути можливих незручностей, пов’язаних з новими обмеженнями.

Заступниця голови правління Глобус Банку Анна Довгальська радить передусім отримати документальне підтвердження своїх доходів. Це може значно збільшити довіру банку до клієнта, дозволяючи фінансовій установі, у разі потреби, збільшити встановлений ліміт.

Для підтвердження доходів можуть знадобитися:

Довідки ОК-5 та ОК-7 (індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб).

Податкова декларація.

Зарплатні відомості.

Підтвердження зарахувань від державних органів.

Підтверджені доходи членів сімей.

Документи, що підтверджують волонтерську діяльність або інші законні джерела доходів.

Крім того, Довгальська рекомендує оптимізувати кількість банківських рахунків. За її словами, не варто відкривати надмірну кількість рахунків, аби спробувати обійти ліміти. Натомість, слід подбати про закриття “порожніх” або неактивних рахунків. Ці прості кроки допоможуть уникнути непорозумінь та забезпечити безперебійність ваших фінансових операцій в умовахі нових правил.