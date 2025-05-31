Теперь без «сюрпризов»: для водителей в Украине вводят новые правила уже с 1 июня

В Украине для водителей вводятся два взаимосвязанных изменения, касающиеся прохождения технического осмотра. Новые, более жесткие требования уже вступили в силу, а с 1 июня ожидается рост стоимости этой услуги для определенных категорий транспортных средств.

Ужесточение техосмотра: меньше бюрократии, больше контроля

С 19 мая технический осмотр автомобилей проходит по новым, более четким правилам. Его цель – не только уменьшить бюрократические процедуры, но и существенно повысить прозрачность и ответственность.

Основные нововведения техосмотра:

Обязательная видеофиксация. Весь процесс осмотра, от первой до последней минуты, теперь фиксируется на видео. Это сделает невозможным «сокрытие» любых существенных неисправностей.

Четкие требования. Проверка происходит согласно детальному перечню пунктов, касающихся тормозной системы, вождения, колес, внешнего освещения, экологического стандарта и тому подобное.

Ответственность инспектора. Отснятый материал будет просматриваться, и инспектор не подпишет документ, если обнаружит нарушение, поскольку он несет ответственность за выданный акт. Это позволит правоохранительной системе привлекать к ответственности лиц, выдавших разрешения на эксплуатацию неисправного коммерческого транспорта (например, маршруток).

Категории транспорта. Важно помнить, что обязательный техосмотр касается только коммерческого транспорта, а не частных легковых автомобилей.

Периодичность. Не изменилась и составляет 2 года для коммерческого транспорта, и дважды в год для автобусов.

Изменения в стоимости и штрафы: что ждет водителей с 1 июня

С начала лета, то есть с 1 июня, возрастет стоимость услуги технического осмотра. Легковые авто и транспорт до 3,5 тонн стоимость прохождения техосмотра составит 1700 гривен. Автобусы и грузовики за прохождение ТО придется заплатить 2300 гривен.

Если пропустить обязательный техосмотр, предусмотрен штраф в размере 3400 гривен. Дальнейшее игнорирование или повторное нарушение может привести к лишению права управления транспортным средством или же к административному аресту.

Эти нововведения призваны повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надлежащее техническое состояние коммерческих транспортных средств в Украине.