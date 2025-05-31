Теперь без «сюрпризов»: для водителей в Украине вводят новые правила уже с 1 июня
В Украине для водителей вводятся два взаимосвязанных изменения, касающиеся прохождения технического осмотра. Новые, более жесткие требования уже вступили в силу, а с 1 июня ожидается рост стоимости этой услуги для определенных категорий транспортных средств.
Ужесточение техосмотра: меньше бюрократии, больше контроля
С 19 мая технический осмотр автомобилей проходит по новым, более четким правилам. Его цель – не только уменьшить бюрократические процедуры, но и существенно повысить прозрачность и ответственность.
Основные нововведения техосмотра:
- Обязательная видеофиксация. Весь процесс осмотра, от первой до последней минуты, теперь фиксируется на видео. Это сделает невозможным «сокрытие» любых существенных неисправностей.
- Четкие требования. Проверка происходит согласно детальному перечню пунктов, касающихся тормозной системы, вождения, колес, внешнего освещения, экологического стандарта и тому подобное.
- Ответственность инспектора. Отснятый материал будет просматриваться, и инспектор не подпишет документ, если обнаружит нарушение, поскольку он несет ответственность за выданный акт. Это позволит правоохранительной системе привлекать к ответственности лиц, выдавших разрешения на эксплуатацию неисправного коммерческого транспорта (например, маршруток).
- Категории транспорта. Важно помнить, что обязательный техосмотр касается только коммерческого транспорта, а не частных легковых автомобилей.
- Периодичность. Не изменилась и составляет 2 года для коммерческого транспорта, и дважды в год для автобусов.
Изменения в стоимости и штрафы: что ждет водителей с 1 июня
С начала лета, то есть с 1 июня, возрастет стоимость услуги технического осмотра. Легковые авто и транспорт до 3,5 тонн стоимость прохождения техосмотра составит 1700 гривен. Автобусы и грузовики за прохождение ТО придется заплатить 2300 гривен.
Если пропустить обязательный техосмотр, предусмотрен штраф в размере 3400 гривен. Дальнейшее игнорирование или повторное нарушение может привести к лишению права управления транспортным средством или же к административному аресту.
Эти нововведения призваны повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надлежащее техническое состояние коммерческих транспортных средств в Украине.