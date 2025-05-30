Коли українці перейдуть з гривні на євро: в Нацбанку озвучили терміни

Прагнення України якнайскоріше вступити до Європейського союзу йде рука об руку зі зміною валюти. Адже перехід на євро є однією з умов вступу до ЄС. Проте ще принаймні кілька років українці не відмовляться від гривні і не почнуть розраховуватися у супермаркетах євровими банкнотами. Але у Нацбанку вже назвали приблизні терміни переходу на нову валюту.

Коли українці попрощаються із гривнею?

Як зазначив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, назвати точну дату переходу України на євро поки що складно. Країна, що знаходиться в стані війни, ще не готова до такого серйозного кроку. Це зрозуміло без жодних пояснень.

Якщо ж говорити про приблизні терміни, то відомо лише, що через 10-15 років питання переходу на євро в Україні знову піднімуть та проведуть грунтовну оцінку готовності, а головне необхідності здійснення такого глобального кроку. Адже далеко не всі країни-члени ЄС перейшли на євро, хоч і прийняли цю умову в момент вступу до організації.

Водночас, зазначив заступник голови Нацбанку, потенційний облік базових показників зовнішнього сектору, зокрема таких, як платіжний баланс, резерви тощо, вестиметься саме у євро. Крім того такий перехід сприятиме укріпленню зв’язків України з іншиши країнами єврозони. Тож навіть якщо Україна повністю не перейде на євро, мінити курсоутворюючу валюту з долара на євро неодмінно доведеться.

Які умови переходу на євро?

Експерти із Нацбанку переконані, в самому переході України на євро немає нічого поганого. Економіці країни зміна валюти піде лише на користь. Та станеться це не раніше, ніж за 3 роки, адже є певні умови переходу, якими не можна гребувати. Зокрема:

більшість експортно-імпортних операцій повинні здіснюватися в євро;

країна повинна максимально інтегруватися до європейських принципів та норм, економіки і законодавства;

в Україні має встановитися мир, підкріплений чітко визначеними гарантіями безпеки.

Якщо виконання перших двох умов цілком у наших силах, то з останньою можуть виникнути проблеми. Тож наразі питання переходу України на евро і, тим більше, конкретні його терміни залишаються відкритими.