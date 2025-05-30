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Украинцам с 2026 года увеличат пенсии: кого ждет повышение

За 3 года государство «накинет» некоторым пенсионерам всего 500 грн, оставив их за чертой бедности.

Дайнеко Наталія30.05.2025

В Украине скоро увеличится минимальная пенсия. Уже в следующем году ее поднимут с 2361 до 2564 грн., то есть на 203 грн. Такое изменение размера государственной выплаты предусматривает Письмо, которое Министерство финансов разослало распорядителям бюджетных средств в рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2026 год.

Новая минималка не слишком улучшит положение пенсионеров

На сегодня в Украине выплачивается минимальная пенсия, установленная еще в 2024 году – 2361 грн. В 2025 размер этой выплаты не меняли. Однако, если сравнить пенсионную минималку с реальным прожиточным минимумом для пожилых людей, которая в феврале 2025-го составляла 6 685,45 грн, остается только «взяться за голову». Ведь такой выплаты не хватит почти ни на что.

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Даже средняя пенсия, получаемая более половиной украинских пенсионеров, не дотягивает до стоимости базовой потребительской корзины украинца. Поэтому с повышением минималки или без, большинство украинцев преклонных лет все равно останутся за чертой бедности.

Какой будет пенсионная минималка в 2028 году?

Следует отметить, что повышение минимальной пенсии в 2026 году не станет последним. В Минфине уже запланирован рост минималки вплоть до 2028 года. Итак:

  • в 2026-м – минимальная пенсия вырастет до 2 564 грн;
  • в 2027-м – до 2 715 грн;
  • в 2028-м – до 2 859 грн.

Но если провести несложные расчеты, увидим, что с 2025 по 2028 год минималка для пенсионеров увеличится всего на 498 грн. И это максимум. Ведь ежегодная индексация пенсий, фактически возвращающая старикам то, что съела инфляция, минималки не коснется. Так что если пенсионная система в Украине не претерпит существенные изменения, большинству украинских пенсионеров ежемесячных выплат не будет хватать даже на самое необходимое.

Пенсионеры вынуждены работать, чтобы выжить

Следует отметить, что из-за низких пенсий в Украине 2,8 млн, то есть более четверти пенсионеров, вынуждены работать. Большинство из них получает выплату в размере всего 6257 грн. В то время как средняя пенсия в Украине сейчас составляет 5851 грн, то есть какой-то 141$.

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Дайнеко Наталія30.05.2025
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