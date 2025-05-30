Украинцам с 2026 года увеличат пенсии: кого ждет повышение

В Украине скоро увеличится минимальная пенсия. Уже в следующем году ее поднимут с 2361 до 2564 грн., то есть на 203 грн. Такое изменение размера государственной выплаты предусматривает Письмо, которое Министерство финансов разослало распорядителям бюджетных средств в рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2026 год.

Новая минималка не слишком улучшит положение пенсионеров

На сегодня в Украине выплачивается минимальная пенсия, установленная еще в 2024 году – 2361 грн. В 2025 размер этой выплаты не меняли. Однако, если сравнить пенсионную минималку с реальным прожиточным минимумом для пожилых людей, которая в феврале 2025-го составляла 6 685,45 грн, остается только «взяться за голову». Ведь такой выплаты не хватит почти ни на что.

Даже средняя пенсия, получаемая более половиной украинских пенсионеров, не дотягивает до стоимости базовой потребительской корзины украинца. Поэтому с повышением минималки или без, большинство украинцев преклонных лет все равно останутся за чертой бедности.

Какой будет пенсионная минималка в 2028 году?

Следует отметить, что повышение минимальной пенсии в 2026 году не станет последним. В Минфине уже запланирован рост минималки вплоть до 2028 года. Итак:

в 2026-м – минимальная пенсия вырастет до 2 564 грн;

в 2027-м – до 2 715 грн;

в 2028-м – до 2 859 грн.

Но если провести несложные расчеты, увидим, что с 2025 по 2028 год минималка для пенсионеров увеличится всего на 498 грн. И это максимум. Ведь ежегодная индексация пенсий, фактически возвращающая старикам то, что съела инфляция, минималки не коснется. Так что если пенсионная система в Украине не претерпит существенные изменения, большинству украинских пенсионеров ежемесячных выплат не будет хватать даже на самое необходимое.

Пенсионеры вынуждены работать, чтобы выжить

Следует отметить, что из-за низких пенсий в Украине 2,8 млн, то есть более четверти пенсионеров, вынуждены работать. Большинство из них получает выплату в размере всего 6257 грн. В то время как средняя пенсия в Украине сейчас составляет 5851 грн, то есть какой-то 141$.