Українцям з 2026 року збільшать пенсії: на кого чекає підвишка

В Україні незабаром збільшиться мінімальна пенсія. Вже наступного року її піднімуть з 2361 до 2564 грн, тобто на 203 грн. Таку зміну розміру державної виплати передбачає Лист, який Міністерство фінансів розіслало розпорядникам бюджетних коштів в межах підготовки проекту державного бюджету на 2026 рік.

Нова мінімалка не надто покращить становище пенсіонерів

Станом на сьогодні в Україні виплачується мінімальна пенсія, встановлена ще у 2024 році – 2361 грн. У 2025-у розмір цієї виплати не змінювали. Однак, якщо порівняти пенсійну мінімалку із реальним прожитковий мінімумом для людей похилого віку, яка в лютому 2025-го становила 6 685,45 грн, залишається тільки «взятися за голову». Адже такої виплати не вистачить майже ні на що.

Навіть середня пенсія, яку отримує понад половина українських пенсіонерів, не дотягує до вартості базового споживчого кошика українця. Тож із підвищенням мінімалки чи без, більшість українців похилого віку все одно залишаться за межею бідності.

Якою буде пенсійна мінімалка у 2028 році?

Варто зазначити, що підвищення мінімальної пенсії у 2026 році не стане останнім. У Мінфіні вже запланували ріст мінімалки аж до 2028 року. Отож:

у 2026-му – мінімальна пенсія зросте до 2 564 грн;

у 2027-му – до 2 715 грн;

у 2028-му – до 2 859 грн.

Та якщо провести нескладні розрахунки, побачимо, що з 2025 до 2028 року мінімалка для пенсіонерів збільшиться лише на 498 грн. І це максимум. Адже щорічна індексація пенсій, яка фактично повертає стареньким те, що з’їла інфляція, мінімалки не торкнеться. Тож якщо пенсійна система в Україні не зазнає суттєвих змін, більшості українських пенсіонерів щомісячних виплат не вистачатиме навіть на найнеобхідніше.

Пенсіонери змушені працювати, щоб вижити

Варто зазначити, що через низькі пенсії в Україні 2,8 млн, тобто понад чверть пенсіонерів, змушені працювати. Більшість із них отримує виплату в розмірі всього лише 6257 грн. Тоді як середня пенсія в Україні зараз складає 5851 грн, тобто якийсь 141$.