Черный больше не считается культовым: какой самый стильный цвет 2025-го

Такого не ожидал никто. Черный больше не считается базовым для любого классического образа. Более того, его универсальность в лугах на все случаи жизни под вопросом. На подиумы большинства известных мировых дизайнеров ворвался темно-синий и в мгновение ока стал новым «золотым граалем» мира моды.

Синий – глубина и утонченность в каждом образе

Ведущие дома моды, в частности Chanel и Ralph Lauren, в своих показах весной 2025-го шокировали фэшн-индустрию этим новым культовым оттенком. Насыщенный синий стал фаворитом не просто так. Его глубина и универсальность в самых разных образах, от ежедневного кэжуала до вечерней классики, фактически позволили этому цвету стать «новым черным». Ведь его свежесть и изысканность позволяют любителям моды внести новизну даже в самый простой на первый взгляд образ.

Кроме того, синий легко комбинировать с другими оттенками, создавая оригинальные и нестандартные сочетания даже в ежедневных лугах. На его фоне не потеряется ни одна деталь или аксессуар. При этом насыщенный синий (Evening Blue), а особенно фиолетово-синяя вариация этого цвета (Future Dusk) не выглядит скучным, как уже давно заезженный дизайнерами черный.

Новая безопасная зона стиля

Кстати аксессуары в темных и насыщенных оттенках синего, сейчас также пользуются большой популярностью у законодателей моды. Хотя именно в этой области никто никогда не мог представить ни одного цвета, кроме черного, считавшегося своего рода безопасной зоной в цветовой гамме.

Но все правила можно и даже нужно ломать. Черные сумки уступили место сумкам цвета ночного неба, разнообразные пояса, кошельки и даже бижутерия теперь могут выглядеть нейтральными в одном образе и играть роль ключевого акцента в другом. Так что если вы всегда были ярым поклонником черного, самое время попробовать что-то новое, взяв пример с лучших представителей мировой индустрии моды.