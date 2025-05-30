Чорний більше не вважається культовим: який найстильніший колір 2025-го

Такого не очікував ніхто. Чорний більше не вважається базовим для будь якого класичного образу. Ба більше, його універсальність в луках на всі випадки життя під питанням. На подіуми більшості відомих світових дизайнерів увірвався темно-синій і миттєво став новим «золотим граалем» світу моди.

Синій – глибина та витонченість у кожному образі

Провідні будинки моди, зокрема Chanel та Ralph Lauren, у своїх показах навесні 2025-го шокували фешн-індустрію цим новим культовим відтінком. Насичений синій став фаворитом не просто так. Його глибина та універсальність у найрізноманітніших образах, від щоденного кежуал, до вечірньої класики, фактично дозволили цьому кольору стати «новим чорним». Адже його свіжість та вишуканість дозволяють любителям моди внести новизну навіть у найпростіший на перший погляд образ.

Крім того синій легко комбінувати з іншими відтінками, створюючи оригінальні та нестандартні поєднання навіть у щодених луках. На його тлі не загубиться жодна деталь чи аксесуар. При цьому насичений синій (Evening Blue), а особливо фіолетово-синя варіація цього кольору (Future Dusk) не виглядає нудним, як вже давно «заїжжений» дизайнерами чорний.

Нова безпечна зона стилю

Доречі аксесуари у темних та насичених відтінках синього, зараз також користуються чималою популярністю у законодавців моди. Хоча саме в цій царині ніхто ніколи не міг уявити жодного іншого кольору, крім чорного, що вважався свого роду безпечною зоною у кольоровій гамі.

Але всі правила можна і навіть треба ламати. Чорні сумки поступилися місцем сумкам кольору нічного неба, різноманітні пояси, гаманці та навіть біжутерія тепер можуть виглядати нейтральними в одному образі та відігравати роль ключового акцента в іншому. Тож якщо ви завжди були палким прихильником чорного, саме час спробувати щось нове, узявши приклад із найкращих представників світової індустрії моди.