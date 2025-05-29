Как залить больше топлива, а заплатить меньше: лайфхак для большинства АЗС

Подъезжая к заправке каждый водитель думает, как залить побольше горючего и при этом не оставить на заправке пол кошелька. Оказывается, такой способ есть, но о нем мало кто слышал. Причем пользование этим лайфхаком вполне легально и не грозит никаким наказанием. Просто нужно знать наличие специального режима заправки и уметь правильно им пользоваться.

Как заправляться дешевле?

Выгодный режим заправки, который поможет сэкономить на горючем, есть на колонках всех украинских АЗС. Чтобы включить его, нужно только перевести рычаг пистолета в положение медленной заправки. Тогда горючее будет заливаться в бак с самой низкой возможной скоростью.

Как это поможет сэкономить? А вот как:

Во-первых, медленная подача обеспечит подачу в бак только чистого горючего, без пены и испарений.

Во-вторых, такая заправка значительно уменьшает вероятность образования так называемых воздушных пробок, из-за которых заправка может остановиться раньше, чем нужно, а часть горючего, за которую вы уже заплатили, просто не попадет в бак.

Таким образом, при заправке в медленном режиме вы получите больше топлива за ту же сумму.

Не только выгодно, но и более безопасно

Эксперты отмечают, что заправка в медленном режиме особенно рекомендована летом. Ведь во время жары горючее имеет свойство расширяться, в результате чего происходит всплеск испарений. Так что часть бензина просто теряется еще в процессе заправки. Заливая горючее в бак медленно можно избежать таких последствий, не потеряв на горючем ни гривне.

Кстати, плавная подача горючего в бак еще и бережет обратный клапан от излишней нагрузки, значительно продлевая его срок службы. Кроме того, это поможет уберечь от преждевременного выхода из строя топливный насос. Итак, используя медленный режим заправки, вы не только экономите на горючем, но и на предстоящей замене деталей.