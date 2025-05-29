Як залити більше пального, а заплатити менше: лайфхак для більшості АЗС

Під’їжджаючи до заправки кожен водій думає, як залити побільше пального і при цьому не залишити на заправці пів гаманця. Виявляється такий спосіб є, але про нього мало хто чув. Причому користування цим лайфхаком є цілком легальним і не загрожує жодним покаранням. Просто треба знати про наявність спеціального режиму заправки та вміти правильно ним користуватись.

Як заправлятися дешевше?

Вигідний режим заправки, який допоможе заощадити на пальному, є на колонках всіх українських АЗС. Щоб його увімкнути, потрібно лише перевести важіль пістолета в положення повільної заправки. Тоді пальне заливатиметься в бак із найнижчою можливою швидкістю.

Як це допоможе заощадити? А ось як:

По-перше, повільна подача забезпечить подачу в бак лише чистого пального, без піни та випарів.

По-друге, така заправка значно зменшує імовірність утворення так званих повітряних корків, через які заправка може зупинитися раніше, ніж потрібно, а частина пального, за яку ви вже заплатили просто не потрапить в бак.

Таким чином при заправці у повільному режимі ви отримаєте більше пального за ту саму суму.

Не тільки вигідно, а й більш безпечно

Експерти зазначають, що заправка у повільному режимі особливо рекомендована влітку. Адже під час спеки пальне має властивість розширюватися, в результаті чого відбувається сплеск випарів. Тож частина бензину просто втрачається ще у процесі заправки. Заливаючи пальне у бак повільно можна уникнути таких наслідків, не втративши на пальному ані гривні.

Доречі, плавна подача пального у бак ще й береже зворотній клапан від зайвого навантаження, значно продовжуючи його строк служби. Крім того це допоможе вберегти від передчасного виходу з ладу паливний насос. Тож, використовуючи повільний режим заправки, ви не тільки заощаджуєте на пальному, а й на майбутній заміні деталей.