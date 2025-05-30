Когда украинцы перейдут с гривны на евро: в Нацбанке озвучили сроки

Стремление Украины как можно скорее вступить в Европейский союз идет рука об руку с изменением валюты. Ведь переход на евро является одним из условий вступления в ЕС. Однако еще, по крайней мере, несколько лет украинцы не откажутся от гривни и не начнут рассчитываться в супермаркетах евро банкнотами. Но у Нацбанка уже назвали приблизительные сроки перехода на новую валюту.

Когда украинцы попрощаются с гривной?

Как отметил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, назвать точную дату перехода Украины на евро пока сложно. Страна, находящаяся в состоянии войны, еще не готова к столь серьезному шагу. Это понятно без объяснений.

Если же говорить о приблизительных сроках, то известно лишь, что через 10-15 лет вопрос перехода на евро в Украине снова поднимут и проведут основательную оценку готовности, а главное, необходимость осуществления такого глобального шага. Ведь далеко не все страны-члены ЕС перешли на евро, хотя приняли это условие в момент вступления в организацию.

В то же время, отметил заместитель председателя Нацбанка, потенциальный учет базовых показателей внешнего сектора, в том числе таких, как платежный баланс, резервы и тому подобное, будет вестись именно в евро. Кроме того, такой переход будет способствовать укреплению связей Украины с другими странами еврозоны. Так что даже если Украина полностью не перейдет на евро, изменить курсообразующую валюту с доллара на евро обязательно придется.

Какие условия перехода на евро?

Эксперты из Нацбанка убеждены, что в самом переходе Украины на евро нет ничего плохого. Экономике страны смена валюты пойдет только на пользу. Но произойдет это не раньше, чем через 3 года, ведь есть определенные условия перехода, которыми нельзя пренебрегать. В частности:

большинство экспортно-импортных операций должны осуществляться в евро;

страна должна максимально интегрироваться в европейские принципы и нормы, экономику и законодательство;

в Украине должен установиться мир, подкрепленный четко определенными гарантиями безопасности.

Если выполнение первых двух условий вполне в наших силах, то с последним могут возникнуть проблемы. Поэтому вопрос перехода Украины на евро и, тем более, конкретные его сроки остаются открытыми.