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У українців є ще 5 днів: якщо не встигнути – рахунки будуть більшими

Українцям нагадали, що потрібно зробити, щоб не переплачувати за газ.

Дайнеко Наталія30.05.2025

Постачальники газу попередили споживачів про обов’язок, який вони обов’язані виконати до 5 червня. Мова про подачу показників газового лічильника. Щомісяця українцям дають 5 днів, щоб повідомити газовиків про кількість спожитого ресурсу. Якщо цього не зробити, їм можуть виписати неправильну платіжку, що згодом призведе до плутанини і боргів за газ.

Коли потрібно подати показники газового лічильника?

Прозвітувати за кількість спожитого у травні газу українським побутовим споживачам потрібно з 1 до 5 червня. Тобто показники лічильника мають бути надіслані газовикам до четверга наступного тижня включно.

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Щоб не забути повідомити свого постачальника газу про кількість спожитого газу, українцям радять зробити це якнайскоріше. Тим більше що перший день прийому показників припадає на неділю – вихідний для більшості українців день.

Як передати дані про кількість спожитого газу?

Надіслати актуальні показники лічильника газу українці можуть кількома способами, а саме:

  • на сайті постачальника;
  • через особистий кабінет Газмережі;
  • з допомогою чат-боту GASUA у Viber чи Telegram.

Крім того повідомити свої показники можна зателефонувавши на гарячу лінію Нафтогазу або за допомогою СМС на номер 4647. Причому зробити це потрібно саме до 5 червня. Інакше споживач отримає квитанцію з невірними даними, виправити які буде вкрай складно.

Як не можна подавати показники лічильника?

Українцям також нагадали, що сервіс 104.ua, з допомогою якого раніше також можна було подати показники лічильника газу, вже не працює. Та споживачі і досі часто намагаються передати дані про спожитий газ цим застарілим способом, а в результаті взагалі пропускають термін подачі даних лічильника. Відсутність інформації змушує газовиків формувати платіжки на базі усереднених даних, що з часом призводить до накопичення боргів і проблем з постачанням газу.

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Дайнеко Наталія30.05.2025
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