У українців є ще 5 днів: якщо не встигнути – рахунки будуть більшими

Постачальники газу попередили споживачів про обов’язок, який вони обов’язані виконати до 5 червня. Мова про подачу показників газового лічильника. Щомісяця українцям дають 5 днів, щоб повідомити газовиків про кількість спожитого ресурсу. Якщо цього не зробити, їм можуть виписати неправильну платіжку, що згодом призведе до плутанини і боргів за газ.

Коли потрібно подати показники газового лічильника?

Прозвітувати за кількість спожитого у травні газу українським побутовим споживачам потрібно з 1 до 5 червня. Тобто показники лічильника мають бути надіслані газовикам до четверга наступного тижня включно.

Щоб не забути повідомити свого постачальника газу про кількість спожитого газу, українцям радять зробити це якнайскоріше. Тим більше що перший день прийому показників припадає на неділю – вихідний для більшості українців день.

Як передати дані про кількість спожитого газу?

Надіслати актуальні показники лічильника газу українці можуть кількома способами, а саме:

на сайті постачальника;

через особистий кабінет Газмережі;

з допомогою чат-боту GASUA у Viber чи Telegram.

Крім того повідомити свої показники можна зателефонувавши на гарячу лінію Нафтогазу або за допомогою СМС на номер 4647. Причому зробити це потрібно саме до 5 червня. Інакше споживач отримає квитанцію з невірними даними, виправити які буде вкрай складно.

Як не можна подавати показники лічильника?

Українцям також нагадали, що сервіс 104.ua, з допомогою якого раніше також можна було подати показники лічильника газу, вже не працює. Та споживачі і досі часто намагаються передати дані про спожитий газ цим застарілим способом, а в результаті взагалі пропускають термін подачі даних лічильника. Відсутність інформації змушує газовиків формувати платіжки на базі усереднених даних, що з часом призводить до накопичення боргів і проблем з постачанням газу.